Atalanta-Sassuolo 1-1: Denis saluta Bergamo col gol

LA PARTITAEra la serata di German Denis, del suo addio al calcio italiano ma soprattutto all'Atalanta, senza dubbio la sua pagina più bella. Ha salutato il suo pubblico lasciando il segno, portando a casa un punto prezioso per il campionato che permette agli uomini di Reja di tenere il Carpi a distanza ma non di uscire dalla crisi d'astinenza da vittorie che affligge gli orobici ormai da due mesi. Il pareggio contro il Sassuolo però non è da buttare via, anzi, con gli uomini in neroverde ridisegnati per l'occasione da Di Francesco bravi a sfruttare una debolezza difensiva di Dramé e Cherubin per trovare un vantaggio poi non difeso a dovere. La buona notizia però è il gol di Berardi, poi ovviamente ammonito. La prima su azione in questa stagione.



Le due squadre le hanno provate tutte per vincere, ma senza rompere il filo dell'equilibrio che più volte durante i novanta minuti sembrava sul punto di spezzarsi. Invece no, hanno resistito le due fasi difensive capaci nonostante un buon ritmo di limitare al minimo le occasioni da gol. A cambiare le carte in tavole per Reja l'infortunio di Toloi che costringe l'Atalanta a rinunciare alla difesa a tre (o a cinque in base ai punti di vista) per ripiegare al 4-3-2-1 con Diamanti al fianco di Gomez dietro Denis. Al 27' però arriva la doccia fredda con l'errore sulla sinistra di Dramé che cercando l'anticipo libera la giocata per l'esterno del Sassuolo. Sulla palla messa in mezzo Cherubin aggiusta la traiettoria a Berardi che non sbaglia.



Il vantaggio ospite dura meno di cinque minuti. Al 32' Antei anticipa l'inserimento di Kurtic anticipando anche l'uscita bassa di Consigli; il portiere travolge tutti e l'arbitro fischia il rigore. Sul dischetto si presenta Denis per il "lieto fine" perfetto, che riesce solo a metà. Il portiere respinge il penalty del Tanque, ma nulla può sulla ribattuta. Nella ripresa i due tecnici cercano di sparigliare le carte in attacco, ma l'unica vera emozione arriva all'83' quando Denis lascia il campo per Borriello tra lacrime, abbracci e applausi di tutti, tifosi di casa e giocatori avversari. La realtà, però, è che l'Atalanta non vince da sei partite e con l'1-1 col Sassuolo è arrivato il terzo pareggio di fila.