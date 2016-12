Atalanta-Roma 1-2, rimonta firmata da Ljajic e Nainggolan

11:39 - La Roma parte male, soffre ma batte l'Atalanta a Bergamo. Al 1' padroni di casa subito avanti: Raimondi ridicolizza Cole e appoggia per Moralez che la piazza sotto la traversa. La Roma si riprende e trova il pari con Ljajic (23') che parte da sinistra, si accentra e calcia sul secondo palo. Al 42' arriva il vantaggio giallorosso con Nainggolan che sfrutta un assist di Ljajic. Nella ripresa Moralez, solo davanti a De Sanctis, calcia fuori.

LA PARTITA

La Roma si presenta a Bergamo per proseguire la corsa scudetto. L'Atalanta, invece, è a caccia di una vittoria che manca dalla settima giornata e per trovare tre punti fondamentali per la salvezza. Garcia, senza Totti, si affida a Destro, Iturbe e Ljajic. Colantuono punta su Denis, Maxi Moralez e sul ritrovato Papu Gomez.



Partono meglio i padroni di casa, che vanno in gol al primo affondo. I tifosi lo chiamano CR77, e Cristiano Raimondi piazza una discesa degna del soprannome: l'esterno ridicolizza Ashley Cole e appoggia indietro per Maxi Moralez che, con il destro, piazza la palla sotto la traversa. Giallorossi sotto dopo appena un minuto. Se a destra c'è Raimondi, dalla parte opposta ci pensa il Papu Gomez - di nuovo in campo dopo due mesi - a rendere la vita difficile a Torosidis. Al 9' minuto, con la Roma ancora sotto shock, l'Atalanta sfiora il 2-0: affondo di Dramè che crossa in mezzo, De Sanctis respinge male verso il centro dell'area e Baselli con il piattone colpisce la traversa. Piano piano i giallorossi mettono la testa nella metà campo avversaria e reclamano un rigore per un fallo di mano di Baselli che c'è ma è fuori area. La scossa la dà Pjanic, che dal limite dell'area calcia a giro e manda di poco fuori. Il bosniaco, però, ispira Ljajic che al 23' sulla sinistra raccoglie un passagio proprio di Pjianic, punta Bellini, si accentra e piazza un gran destro sul palo lontano. Dopo il pareggio la Roma ricomincia a palleggiare con più convinzione e al 42' arriva il gol del sorpasso di Nainggolan. Il belga, fino a quel momento in ombra, raccoglie una sponda leggermente lunga di Destro, appoggia su Ljajic che restituisce palla al momento giusto e consente al centrocampista di trafiggere Sportiello con un preciso piatto sinistro.



Il secondo tempo comincia con De Rossi che dimentica la fascia da capitano. Ma non è l'unica cosa che manca alla Roma, che appare fin troppo sicura di sé e concede campo all'Atalanta. I padroni di casa sopperiscono alla differenza tecnica con una maggiore cattiveria e creano due occasioni in rapida successione. Prima è Stendardo (19' st) su calcio di punizione di Maxi Moralez ad anticipare il compagno di squadra Cherubin, meglio piazzato sul secondo palo. Poi è Maxi Moralez a sbagliare da solo davanti a De Sanctis dopo un erroraccio di De Rossi, che aveva tentato un inopportuno pallonetto al limite dell'area. Nel frattempo entrano in campo due giovanissimi, uno per parte: Somma nella Roma per Torosidis (problema al polpaccio destro) e Grassi nell'Atalanta per Baselli. Nel finale Colantuono si gioca il tutto per tutto buttando nella mischia Bianchi e Boakye e togliendo Denis, che non la prende benissimo. In effetti gli attaccanti nerazzurri creano scompiglio nella difesa della Roma e l'Atalanta recrimina per due falli fischiati a Bianchi e Boakye, poi espulso per proteste. Finale teso, ma Rudi Garcia riesce a portare a casa tre punti.

LE PAGELLE

Moralez 6,5 - El Frasquito è il più attivo dell'Atalanta durante tutta la partita. L'inizio, però, è da incorniciare con un gol dopo appena un minuto di gioco. Con la sua rapidità mette costantemente in difficoltà la difesa della Roma. Ma la sua gara ha una macchia: è bravo a rubare palla a De Rossi ma quando si trova solissimo davanti a De Sanctis calcia fuori.



Raimondi 6,5 - CR77, come lo chiamano i tifosi, inventa subito una discesa da urlo che vale l'uno a zero. Facilitato da un Cole molto disattento nelle chiusure, riesce sempre a essere pericoloso quando viene servito dai compagni. Nella ripresa continua a mettere pressione al terzino giallorosso e nel finale partecipa all'assalto dell'Atalanta.



Cole 5 - E' lui, seguito a ruota da De Sanctis, la nota negativa della serata giallorossa. In Champions aveva di fronte Robben, ok. Ma questa volta, con tutto il rispetto, sulla fascia ha Raimondi (uno dei migliori dell'Atalanta). Il terzino inglese, però, soffre per tutta la partita e combina subito un pasticcio sul gol di Moralez. Rudi Garcia è coraggioso a tenerlo in campo fino alla fine.



Nainggolan 7 - Il centrocampista belga parte male. Nervoso, si prende subito un cartellino giallo. Con il passare dei minuti sale di tono insieme alla squadra e poco prima della fine del primo tempo imposta l'azione che lo porta al gol su perfetto assist di Ljajic. Nel secondo tempo è tra i più lucidi dei suoi nella difesa del risultato.



Ljajic 7,5 - A tratti lezioso, qualche volta polemico. Ma quando ha la palla tra i piedi bisogna solamente lasciarlo fare. Garcia punta su di lui e il serbo risponde presente con una giocata di gran classe nel primo gol e un assist perfetto per il raddoppio di Nainggolan. Può essere l'uomo in più nella rincorsa scudetto della Roma.

IL TABELLINO

ATALANTA-ROMA 1-2

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello 6; Bellini 5,5, Stendardo 6, Cherubin 6, Dramé 5,5; Raimondi 6,5, Baselli 6 (24' st Grassi 6), Carmona 5,5, Gomez 6 (29' st Boakye 5,5); Moralez 6,5; Denis 5,5 (29' st Bianchi 6)

A disp.: Avramov, Zappacosta, Scaloni, Del Grosso, Biava, Molina, Spinazzola, D'Alessandro

All.: Colantuono 6

Roma (4-3-3): De Sanctis 5,5; Torosidis 5,5 (3'st Somma 6) , Manolas 6,5, Astori 6, Cole 5; Pjanic 6, De Rossi 5,5, Nainggolan 7; Iturbe 5,5 (13' st Florenzi 5,5), Destro 5,5, Ljajic 7,5 (36' st Keita sv)

A disp.: Skorupski, Holebas, Strootman, Emanuelson, Ucan, Gervinho, Sanabria, Borriello, Calabresi

All.: Garcia 6,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 1' Moralez (A), 23' Ljajic (R), 42' Nainggolan (R)

Ammoniti: Nainggolan (R), Carmona (A), Moralez (A), Pjanic (R), Astori (R), Somma (R), Keita (R), Boakye (A)

Espulsi: 49' st Boakye (A)

Note: -