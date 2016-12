Atalanta: Papu Gomez è italiano e si candida per Euro 2016

Un uomo in più per la Nazionale di Antonio Conte. Alejandro Gomez, l'esterno dell'Atalanta, ha ottenuto la cittadinanza italiana: a Palazzo Frizzoni, sede del municipio di Bergamo, il Papu ha firmato i documenti ed è a tutti gli effetti un cittadino italiano. Il giocatore si è allenato in mattinata, per poi firmare i documenti. Una notizia importante per Conte e per la Nazionale azzurra: Gomez ora può essere convocato per gli Europei in Francia.