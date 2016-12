Atalanta-Napoli, Benitez: "Higuain ancora rigorista? Vedremo..."

10:16 - "Abbiamo fatto di tutto per vincere, lo meritavamo". Benitez non nasconde la delusione dopo il pareggio tra Napole e Atalanta. "Peccato - ha proseguito - avevamo la partita in mano ma abbiamo sprecato due-tre palle gol. Potevamo essere terzi...". A 'tradire' Rafa il rigore di Higuain: "Conosciamo le sue qualità - ha detto Benitez - ma non ha calciato benissimo, può succedere. Sarà ancora lui il rigorista? Vedremo".



Infine una battuta sulla delicata sfida di sabato contro la Roma: "Cosa possiamo fare per stemperare i toni? Parlare solamente di calcio, questo è il messaggio più semplice e mi aspetto che sarà così". Un invito immediatamente raccolto dal collega giallorosso Rudi Garcia, anche lui in collegamento nel dopo partita di SportMediaset.