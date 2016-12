Atalanta-Inter 1-1: Murillo e Toloi, autoreti da applausi. E super-Handa

LA PARTITAC'è tanta Atalanta, subito. E un'Inter sonnolenta, non si capisce perché viste le ultime esibizioni e i fieri propositi. Al 5', una dopo l'altra, tre palle buone fra Cigarini, Toloi e Dramé che fanno rizzare i capelli a Mancini, nonché lo costringono ad alzare la voce coi suoi. Fra il 7' e l'8', la voglia di giocare entra nelle vene dei nerazzurri di Milano, Guarin e Jovetic provano a captare sensazioni verso la porta di Sportiello. Poi si gioca alla pari.

L'Inter cerca il possesso palla con Brozovic, Medel, Jovetic e Guarin. L'Atalanta le ripartenze quasi sempre ispirate da Papu Gomez e da un Dramé che non ha ostacolo davanti a sé. Tanto che al 17', Dramé (appunto) da sinistra scavalca due avversari, entra in area e sul suo traversone basso interviene Murillo con una spettacolare autorete in spaccata.

Bergamaschi in vantaggio, interisti in trance tanto che al 22' Monachello e De Roon vanno a un passo dal raddoppio. E per buona sorte di Mancini e delle smanie di zona-Champions (lo scudetto? bah...) ecco al 25' la restituzione del favore: è Toloi che su un traversone da destra di Icardi, dopo un bel dialogo con Jojo, in spaccata anche lui e con una prodezza (alla rovescia) degna di un grande bomber spedisce la palla sotto la traversa per questo secondo autogol che battezza -in modo diciamo stravagante- l'avvio del girone di ritorno.

Mezzo tempo, due autoreti, e di lì allo stop lo schema-partita non cambia, l'Inter fa il suo (molle) gioco di possesso, l'Atalanta appena può innesta la marcia alta, Jovetic dal limite si mangia il gol del 2-1 calciando fuori, Monachello al 45' trova un super-Handanovic a negargli la prodezza del raddoppio.

Ripresa. Ed è terribile il primo quarto d'ora interista, con errori a metà campo, in difesa e persino in disimpegno. L''Atalanta si prende il gioco, il campo e le occasioni e solo uno strepitoso Handanovic evita la catastrofe. Al 7' sul colpo di testa ravvicinato di Toloi e al 14' con una parata "non si sa come abbia fatto" sul tiro al volo e da cinque metri di Cigarini.

L'Inter non c'è, Mancini fatica a cercare ripari. Ci prova con Perisic al posto di Guarin, per il 4-4-2 e vediamo cosa succede. Poi con Biabiany che rileva Telles. La trazione integrale, a questo punto un 4-2-4 che vorrebbe fare man bassa della partita fin qui nelle mani degli atalantini, induce Icardi e compagni a cercare la strada del gol (finalmente) con azioni confuse e conclusioni quasi sempre errate. L'Atalanta si ritrae, ogni tanto mette il naso nella metà campo dell'Inter e sono -come sempre- dolori per Mancini. Dolori che non arrivano per nessuno dei contendenti: alla fine è pareggio. Un po' stretto per Edy Reja.

La morale, in chiave-scudetto, è che l'Inter dopo il ko prenatalizio interno con la Lazio sta vivendo una palese fase di regresso: 4 punti in 4 partite sono la certificazione numerica, il gioco che non è mai stato esemplare ora vive anche di errori singoli sui quali riflettere. E per l'idea dello scudetto, meglio sorvolare.