Atalanta: il colpo è Sam Larsson!

Manca davvero poco dunque all'ennesimo colpo di Giovanni Sartori. Talento cristallino, in Olanda Larsson ha impressionato tutti nella scorsa stagione collezionando 21 presenze in Eredivisie, condite da 8 gol e 5 assist. Quest'anno è uno dei titolari inamovibili della squadra di Dwight Lodeweges e dopo 17 presenze e 3 gol è pronto ad approdare in Serie A. Rapido, tecnico ed imprevedibile Larsson è in grado di giocare su entrambe le fasce e potrebbe essere davvero la soluzione giusta per dare brio all'attacco di Reja. Il costo del cartellino è di circa 3 milioni. In Olanda non faranno sconti ma le parti sono vicine all'accordo.