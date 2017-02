Il mercato è finito e con lui le voci che volevano Alejandro Gomez vicino per l'ennesima volta all'addio all' Atalanta e così l'abbraccio con i suoi tifosi, che hanno fatto la fila allo store di Bergamo, è stato particolamente caldo. "E' bello sentire l'affetto della gente - racconta il Papu - siamo nella parte alta della classifica e vogliamo riportare la squadra in Europa". Sul mercato poi l'attaccante gioca in difesa: "Mi sono tappato le orecchie".

"Ormai - ha aggiunto Gomez - ho una certa etè e mi trovo da Dio dove sto adesso, sono sempre stato chiaro su questo punto. Se fosse arrivata un'offerta irrinunciabile, la società ed io avremmo potuto pensarci. Un'offerta recentemente l'ho ricevuta, non dai cinesi come dicono. Il capitano della Dea trova anche il tempo per scherzare con i tifosi: "Chi mi ha al fantacalcio deve stare tranquillo! Tenetemi che lo vinciamo"



Gomez fa anche un bilancio sul mercato dell'Atalanta: "Mounier mi piace molto, è il mancino abile nel dribbling che ci mancava. Noi che andiamo verso i trenta, come io Toloi, Zukanovic, ci sentiamo quasi dei vecchi, ma che la rosa sia così giovane è un bene per tutto il calcio italiano".