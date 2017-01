Atalanta, Gasperini: "Secondo tempo alla pari con la Juventus"

L'ottimo secondo tempo in casa della Juventus ha lenito la delusione di Gasperini: "Abbiamo giocato al livello dei bianconeri nella ripresa - ha commentato dopo il 3-2 allo Stadium -. Globalmente è stata una partita positiva". L'Atalanta esce agli ottavi: "Non mi piace il formato di questa Coppa Italia, dà troppo vantaggio alle squadre più forti. Noi ci abbiamo provato". Su Gagliardini: "Non si poteva dire no a certe cifre".