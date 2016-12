Atalanta, Gasperini: "Partita dominata, Kessie determinante"

Vittoria in extremis per l'Atalanta, che supera l'Empoli al 94': "E' stata una partita dominata - commenta Gasperini -, ma dobbiamo crescere nelle conclusioni per quanto riguarda la potenza e la precisione altrimenti ogni partita è una sofferenza". Su Kessie: "Oggi ho pensato di farlo entrare a gara in corso, perché è giovane ma ha giocato praticamente tutto il campionato. Oggi è stato determinante grazie a una maggiore forza d'urto in attacco".