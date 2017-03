Atalanta, Gasperini: "Soddisfatto della prestazione"

Dopo lo 0-0 contro la Fiorentina il bicchiere è mezzo pieno in casa Atalanta . A dirlo, ai microfoni di Premium Sport, è stato Gasperini : "È stata una partita equilibrata e io sono molto soddisfatto di questa gara. Siamo partiti forte ma non siamo riusciti a sbloccarla, è mancato l’ultimo passaggio e un po’ di qualità nel fare gol ma nel complesso abbiamo fatto bene, poi la Fiorentina è una squadra importante".

Per l'allenatore nerazzurro continua il sogno europeo: "Assolutamente sì, mancano ancora tante partite, tenere la Fiorentina distante 10 punti è un ottimo risultato anche se i ragazzi erano rammaricati per il mancato successo. Siamo in lotta per l’Europa League e ce la giocheremo fino alla fine".