Atalanta, Gasperini: "De Boer come me all'Inter? No, due storie diverse"

"Il momento di De Boer simile al mio all’Inter? Sono due storie completamente diverse". Gian Piero Gasperini risponde così ai microfoni di Premium Sport, in merito al momento che sta vivendo il suo omologo olandese. Intervenuto nel corso di "Serie A Live", l'allenatore dell'Atalanta ha ricordato la sua esperienza in nerazzurro: "Io ho fatto solo tre partite di campionato, una di coppa e la mia storia all’Inter è finita lì. Si può dire che non è neanche iniziata. E’ comunque una cosa di 5 anni fa".

"Fu pesante perché nei miei confronti ci fu una critica fortissima, quasi un rifiuto per la difesa a tre - ricorda Gasperini - E’ passato molto tempo, nel frattempo la Juve ha vinto 5 Scudetti con la difesa a tre e probabilmente vincerà anche il sesto: sono cambiate un po’ le situazioni. A Milano ho trovato un ambiente molto fermo sulle proprie idee".



Il tecnico dell'Atalanta non ha mancato di manifestare solidarietà a De Boer: "Mi dispiace per i colleghi che vivono situazioni difficili, io la stavo vivendo un mese fa, so cosa vuol dire ma so benissimo che nel calcio può cambiare tutto in poco tempo. Io glielo auguro di tutto cuore – continua - per me De Boer è stato un idolo da giocatore, ha rappresentato la scuola del calcio olandese e spero che possa superare questo momento".