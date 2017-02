Atalanta, Gasperini: "Col Napoli grande differenza di valori"

Proprio dalla sfida contro il Napoli all'andata è partita la grande cavalcata che ha portato i nerazzurri al quarto posto in classifica, varando la linea verde che ha fatto le fortune della società: "Quella vittoria mi diede credibilità - ammette ora Gasperini -. Basta leggere gli articoli precedenti, dopo sei punti raccolti in sei partite. C'era un'aria pesante. Poi però abbiamo dato continuità a quel successo. Esordì Caldara, con Gagliardini titolare e in gol andò Petagna. Ero convinto che fosse la strada giusta". E i risultati lo dimostrano.



Ora il calendario consegna l'esame Napoli al San Paolo, con la squadra di Sarri attesa poi dalle sfide contro Juventus in Coppa Italia e Real Madrid in Champions: "Sono convinto che troveremo una squadra determinata, ma dobbiamo giocarci le nostre chance, partendo da un'ottima fase difensiva a tutto campo. Poi speriamo di sfruttare al meglio la loro situazione visti i due impegni successivi".