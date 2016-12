Atalanta, Gasperini aspetta la Juve: "Con i più forti vedremo dove siamo"

Grande attesa in casa Atalanta per la sfida con la Juve. "Che la Juve possa fermare l'Atalanta è abbastanza scontato, sono curioso di sapere dove potremo arrivare noi", ha spiegato Gian Piero Gasperini. "Loro arrivano da una brutta sconfitta, saranno attenti e concentrati: non avranno in testa il derby, la Champions o la Roma - ha aggiunto -. L'obiettivo è misurarci con la squadra piu' forte per vedere a che punto siamo".

"Non siamo gente abituata ai proclami, quindi non diremo mai che è una partita scudetto o roba del genere - ha proseguito il tecnico nerazzurro -. Certo, se non fossimo in un momento così positivo si parlerebbe di pronostico chiuso". L'obiettivo di Gasperini è ripetere l'exploit dell'allievo Juric, anche se con qualche distinguo. "E' stato un Genoa straordinario, aiutato dal pubblico di Marassi: è andato subito in vantaggio e poi ha affondato i colpi - ha precisato -. Allo Juventus Stadium sarà tutto un altro tipo di partita, non facciamoci illusioni".