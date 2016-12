Atalanta, Denis saluta tutti: "Grazie, è stato bellissimo"

Per German Denis è arrivato il momento dei saluti, l'argentino (che andrà all'Independiente) ha postato un commovente ringraziamento su Instagram: "Grazie Atalanta per questi anni emozionanti, io e la mia famiglia lasciamo un pezzo di cuore. Ringrazio anche la società e i tifosi, unici. Ma non è un addio, è un arrivederci". Tutta la squadra ha indossato una maglia speciale contro il Sassuolo, con la patch: "Per sempre German Denis".