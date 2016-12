Atalanta, Cigarini ai tifosi: "I fischi metteteveli nel c..."

21:23 - In casa Atalanta è tempo di scintille. Ai tifosi non era piaciuto l'approccio morbido nella gara interna con il Cesena, in cui la squadra di Colantuono era andata sotto 0-2. Così, prima della clamorosa rimonta (la gara è finita 3-2 per i bergamaschi), avevano cominciato a fischiare. Luca Cigarini non ha dimenticato e a distanza di giorni replica in modo polemico su Instagram: "I vostri fischi - scrive il regista - metteteveli nel c...".

Difficilmente l'offesa del calciatore non porterà a una rottura definitiva col pubblico. L'Atalanta paga un momento non eccezionale, anche se la vittoria sul Cesena potrebbe aver ridato un po' di fiducia all'ambiente. I fischi dello stadio li aveva sentiti anche Stefano Colantuono, che nel post-partita di domenica era apparso seccato: "Fischiare dopo 11 minuti - spiegava il tecnico - credo sia ingeneroso dopo quanto fatto negli ultimi quattro anni". Questi erano toni accettabili. Lo sfogo di Cigarini, invece, rischia di aprire una ferita profonda.

IL POST DI CIGARINI