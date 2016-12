Atalanta-Cesena 3-2, rimonta nerazzurra per la salvezza

13:45 - L'Atalanta batte il Cesena 3-2. Partono meglio i nerazzurri ma Defrel punisce alla prima occasione (31') con un preciso piatto sinistro. Raddoppio al 43' ancora con un diagonale dello scatenato Defrel. L'Atalanta si sveglia grazie alla girata di Benalouane (46') e al 5' della ripresa trova il pari con Stendardo, bravo a raccogliere un pallone vagante. Al 7' Moralez approfitta di un clamoroso pasticcio di Leali e Capelli per segnare a porta vuota.

LA PARTITA

Inferno e ritorno per l'Atalanta all'Atleti Azzurri d'Italia. La squadra di Colantuono va sotto due a zero ma trova la forza di rimontare, grazie anche alle disattenzioni del Cesena.



I nerazzurri hanno un disperato bisogno dei tre punti che mancano dal 19 ottobre. Dall'altra parte c'è il Cesena che non vince addirittura dalla prima di campionato contro il Parma. A partire forte è subito l'Atalanta, che spinge bene sulla sinistra con il Papu Gomez e a destra con la coppia Benalouane-Zappacosta. E' proprio l'ex Catania a provarci per primo con un destro che termina alto. Il Cesena parte in modo molto guardingo, vorrebbe giocare in contropiede ma i centrocampisti sono imprecisi nelle verticalizzazioni. Il pubblico spinge i nerazzurri e la coppia di piccoletti Moralez-Gomez mette in difficoltà la difesa del Cesena con veloci uno-due. Al 16' arriva la prima grande occasione per l'Atalanta: Denis si ritrova solo davanti a Leali ma perde tempo e si fa recuperare da Volta. L'imprendibile Moralez (23') offre una palla d'oro a Gomez; il Papu arriva di gran carriera ma il colpo di testa non è il suo forte e mette debolmente a lato. Piano piano, dall'altra parte del campo, si mette in moto Defrel. Il francese spreca due buoni contropiedi commettendo fallo su Del Grosso. Ma è solo questione di tempo. L'Atalanta arretra leggermente e alla prima occasione buona (31') il francese che ha portato il Cesena in A si gira in area, danza sul pallone e piazza un piatto sinistro chirurgico: niente da fare per Sportiello. Le poche sicurezze dell'Atalanta vengono meno: i padroni di casa sembrano provarci per inerzia piuttosto che con convinzione. Il disastro è dietro l'angolo: al minuto 43 l'incontenibile Defrel si lancia sulla sinistra verso la porta, Stendardo è lento nella chiusura e il francese lascia partire un sinistro in diagonale che non lascia ancora una volta scampo a Sportiello. Il pubblico di Bergamo comincia a fischiare ma è proprio l'uomo che ha affondato i padroni di casa favorirne la rimonta. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la linea difensiva del Cesena sale per uscire dall'area: tutti tranne uno, Defrel, che passeggia sulla sinistra e tiene in gioco Benalouane. Il terzino franco-tunisino mostra un'insospettabile agilità: stoppa di petto e gira in porta al volo con un rabbioso destro. L'Atalanta, nonostante tutto, è ancora in partita.



Nel secondo tempo Colantuono toglie Gomez, calato negli utlimi minuti, per gettare nella mischia Rolando Bianchi. La mossa è quella giusta. Al 5' Carmona scatta sulla destra e guadagna una punizione, il cross è perfetto per Bianchi: Leali ci mette la mano in tuffo, Denis manca il tap-in ma sbuca Stendardo che firma il pareggio. Questa volta è il Cesena a subire il contraccolpo psicologico e due minuti dopo (7') Leali e Capelli trasformano un innocuo passaggio di Carmona nella rete del sorpasso. Il portiere bianconero esce con i piedi fuori dall'area ma il suo rinvio carambola sul centrale che voleva proteggerne l'uscita: in agguato c'è Moralez che deposita la palla nella porta vuota. Il tridente dell'Atalanta ha dato i frutti sperati ma ora, completata la rimonta, per Colantuono è ora di coprirsi. Fuori Denis (applaudito per la solita prova generosa) e dentro Migliaccio che, per far capire subito che con lui non si scherza, stende subito il suo compagno di squadra Carmona... Bisoli risponde con Rodriguez prima (troppo falloso lo spagnolo) e poi con Hugo Almeida ma è l'Atalanta a sfiorare per due volte la rete del 4-2. Prima è Del Grosso (34') a colpire l'incrocio dei pali con un gran sinistro in corsa e poi è Stendardo a mancare clamorosamente la doppietta personale: Benalouane colpisce il palo di testa, l'ex laziale è appostato sul secondo palo ma a porta vuota calcia incredibilmente fuori dallo specchio. Nei minuti finali il Cesena tenta l'assalto ma Sportiello, se si esclude un tiro di Tabanelli, non corre pericoli. L'Atalanta porta a casa tre punti fondamentali e complessivamente meritati.

LE PAGELLE

Maxi Moralez 7,5 - Nel primo tempo semi-disatroso dell'Atalanta è l'unico pericoloso insieme al discontinuo Gomez. I triangoli rapidi tra i due brevilinei mettono in crisi la difesa del Cesena ed è lo stesso argentino a porgere un assist perfetto per l'ex Catania che di testa mette fuori. Nella ripresa si scatena: i romagnoli non lo prendono mai ed è lui a firmare la rimonta dell'Atalanta dopo il pasticcio Leali-Capelli.



Denis 6 - Ancora una volta per il Tanque non è la partita giusta, si capisce già dopo 15 minuti quando solo davanti a Leali si fa rimontare da un difensore. Denis capisce che difficilmente troverà il gol e così comincia a giocare per la squadra, cosa che gli riesce benissimo, facendo un lavoro oscuro ma utilissimo. Il pubblico lo capisce e il Tanque, a secco anche oggi, esce comunque tra gli applausi: non è una cosa scontata per un attaccante che ha segnato un gol in 14 partite.



Banalouane 7 - Il potente terzino franco-tunisino è tra i pochi a salvarsi nel primo tempo, non solo per il gol. Fin dall'inizio, in coppia con Zappacosta, domina la fascia destra. Il gol, pregevole dal punto di vista tecnico, è fondamentale per salvare l'Atalanta dal baratro. A rimonta completata si ripiazza in difesa a proteggere in tutti i modi il risultato.



Defrel 7 - Se non avesse tenuto in gioco Benalouane in occasione del gol dell'Atalanta avrebbe meritato un 8. Il Cesena non è squadra che fa del gioco offensivo la sua caratteristica principale, dalle sue parti arrivano pochi palloni ma Defrel riesce a trasformarne due in oro. La prima rete è una goduria per gli amanti del calcio: piroetta in area, serie di finte e piatto sinistro chirurgico. Il secondo non è da meno. Peccato per la distrazione sul finire di primo tempo



Leali 5 - Il portiere del Cesena incappa in una giornata sfortunata. Ottimo tra i pali, deve ancora lavorare per migliorare il gioco con i piedi. Oltre all'imperdonabile errore che regala il 3-2 a Moralez, sbaglia un paio di rilanci. Gran parata su Bianchi, ma non basta a evitare il gol di Stendardo

IL TABELLINO

ATALANTA-CESENA 3-2

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello 6; Benalouane 7, Stendardo 6,5, Cherubin 6, Del Grosso 6; Zappacosta 5,5 (32' D'Alessandro 6), Cigarini 6, Carmona 6,5, A. Gomez 5,5 (1' st Bianchi 6,5); Moralez 7,5; Denis 6 (27' st Migliaccio 6)

A disp.: Avramov, Frezzolini, Bellini, Biava, Scaloni, Spinazzola, Baselli, Molina, Grassi

All.: Colantuono 6,5

Cesena (3-4-1-2): Leali 5; Volta 6,5, Lucchini 5,5, Capelli 5; Renzetti 6, Cascione 6 (38' st Tabanelli sv), De Feudis 5,5, Giorgi 6(23' st Rodriguez 5,5); Brienza 6 (36' st Hugo Almeida sv); Defrel 7, Djuric 5,5

A disp.: Agliardi, Bressan, Nica, Krajnc, Magnusson, Mazzotta, Coppola, Succi

All.: Bisoli 5,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 31' e 42' Defrel (C), 46' Benalouane (A), 5' st Stendardo (A), 7' st Moralez (A)

Ammoniti: Carmona (A), Defrel (C), Lucchini (C), Giorgi (C), De Feudis (C), Benalouane (A), Renzetti (A), Sportiello (A)

Espulsi: -

Note: -