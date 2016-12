Atalanta, Berisha dovrà operarsi: tornerà nel 2017

Etrit Berisha dovrà operarsi al menisco del ginocchio destro . L'ufficialità è arrivata dopo gli esami strumentali e la consulenza specialistica effettuata dal professor Pier Paolo Mariani, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. L'intervento sarà effettuato il 30 novembre a Villa Stuart e Berisha non potrà tornare in campo prima dell'anno nuovo . L'estremo difensore si era infortunato durante la partita con la Roma.

Almeno per le sfide contro Juventus, Udinese, Milan e Empoli ci sarà dunque spazio per Sportiello, che già era stato titolare in occasione di Bologna-Atalanta.