Aston Villa venduto ai cinesi: Di Matteo per la panchina

Xia viene definito un "entusiasta del calcio" da quando ci giocava ai tempi del college ed è inoltre un tifoso sfegatato dell'Aston Villa, tanto da volerlo comprare per decidere di risollevarlo. Lo storico club di Birmingham è retrocesso in Championship, ma il magnate cinese ha in mente grandi progetti: come primo obiettivo c'è la promozione in Premier League da ottenere al primo colpo e puntare al sesto posto per riportare l'Europa al Villa Park per rendere l'Aston Villa il club calicistico più famoso in Cina. Musica per le orecchie dei tifosi: da tempo spingevano l'ormai ex proprietario Lerner a cedere la società visti gli scarsi risultati raggiunti. Le cifre dell'operazione sono ancora da confermare, ma sembrano vicine a quelle riportate dalla BBC.



Il passaggio di proprietà è stato annunciato ufficialmente con un comunicato sul sito del club: ora si aspetta solo la conferma da parte della Premier League e della Football League, poi l'Aston Villa parlerà cinese. E Roberto Di Matteo è pronto a diventare il nuovo allenatore con Damien Comolli (ex Liverpool e Tottenham), nel ruolo di direttore sportivo.