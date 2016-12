Assocalciatori, minacce ai giocatori raddoppiate in un anno

I calciatori sono sempre più nel mirino del tifo violento. E a lanciare l'allarme è stata l 'Aic , l'associazione che li rappresenta. Nell'ultima stagione i casi di minacce e violenze ai loro danni sono infatti raddoppiati rispetto alla scorsa stagione aumentando a 117 contro i 52 del campionato 2014/15. In aumento i casi nei campionati professionistici. In crescita anche quelli legati al razzismo con il 21% degli episodi.

Il 61% degli episodi si è verificato al di fuori degli stadi, dato in controtendenza rispetto alla stagione precedente, e nel 55% dei casi le minacce e le intimidazioni si sono verificate nei campionati professionistici, in particolare in Serie A, da dove è arrivato il 24% delle denunce. A livello di aree geografiche il maggior numero di azioni intimidatorie e minacciose è avvenuta nelle regioni del Sud.