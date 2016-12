As: "Gli occhi del Barcellona su Donnarumma"

Non poteva mancare, è evidente: il Barcellona che mette gli occhi su Donnarumma. Non poteva mancare per il fascino di un mercato che coinvolge le nostre grandi promesse del Pallone. E Gigio Donnarumma ha già fatto un passo oltre le promesse, visto che da sette partite difende, con profitto e bravura, la porta del Milan: sempre bei voti e 4 gol al passivo, in una difesa (squadra) che non è fatta di roccia pura e solida.

Il Barcellona che mette gli occhi sul sedicenne Gigio è una voce/interesse di mercato che gli spagnoli di As hanno messo nero su bianco e che riguarda quel giro esplorativo del Barca sui migliori talenti giovani del calcio euromondiale, alle porte di un blocco-Fifa (acquisti) che sta per scadere. Dunque, via libera ai già potentissimi catalani.

Detto questo, il Milan è la casa di Donnarumma, il club rossonero rischia di aver risolto il problema-portiere per i prossimi 20 anni e non c'è spazio, oggi, per presagire partenze del giovanotto verso altri lidi. Poi, c'è Mino Raiola che veglia sul suo futuro, ha già spiegato che Donnarumma è come un Modigliani, e un quadro del Modigliani un mese fa è stato battuto all'asta per 170 milioni. I dirigenti del Barcellona hanno letto. Ma si sa...