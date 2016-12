Torino, parole al veleno contro Conte: "Ma come conta?"

12:57 - La sconfitta nel derby questa volta non è andata giù al Torino, che se l'è presa con l'allenatore della Juve, Antonio Conte, per le sue dichiarazioni post partita. Il club granata ha pubblicato sul proprio sito un'editoriale dal titolo: "Ma come conta Conte?". Ecco cosa ha scritto il Torino: "Al termine del derby, il tecnico bianconero Antonio Conte ha dichiarato, rispondendo a chi gli chiedeva del gol irregolare per netto fuorigioco di Tevez, che "la Juve ha tenuto la palla ed attaccato per 70'". Viene da chiedersi Conte con quale pallottoliere conti il possesso palla, considerando che i dati statistici, pubblicati sul sito della Lega Calcio al termine del match, raccontano di un possesso palla della Juventus pari al 52%, contro il 48% del Toro. Tanto schiacciante, dunque, la superiorità della Juventus non è stata".

E ancora: "Altra dichiarazione di Conte: "Il fallo di Immobile era da espulsione, cosa sarebbe successo con il Toro in 10?". Davvero il fallo di Immobile era da espulsione? La stessa curiosità resta inevasa anche in ottica granata: cosa sarebbe successo se l'identico fallo di Pogba su El Kaddouri (vedi foto) fosse stato sanzionato con il rosso, al pari della somma di ammonizioni che avrebbe meritato Marchisio? La verità è che la Juventus ha vinto il derby per 1-0, e che quell'1-0 è stato viziato da un evidentissimo fuorigioco. Il resto sono solo inutili parole. Sicuramente Conte, a scuola, era più bravo in italiano che in matematica".

Non si è fatta attendere la risposta della Juve, che su Twitter ha evidenziato ironicamente gli "zero" tiri in porta del Torino.

In effetti non siamo forti in matematica. Ma fino a 0, come i tiri nello specchio del @TorinoFC_1906 ci arriviamo! http://t.co/VjpcoEgxSD

— JuventusFC (@juventusfc) September 29, 2013