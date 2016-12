Serie A: Roma-Bologna 5-0, giallorossi in vetta

12:07 - La Roma batte il Bologna, fa sei su sei e riconquista la vetta della classifica. All'Olimpico, contro gli emiliani, non c'è storia: Florenzi rompe gli indugi all'8' su una dormita della difesa ospite, Gervinho (18') raddoppia su azione di contropiede, Benatia suggella i tre punti al 26' in acrobazia a centro area. La reazione del Bologna è sterile: nella ripresa Gervinho sigla la sua prima doppietta italiana, Ljajic chiude per il 5-0 finale.

LA PARTITA

E anche l'ultimo tabù è sfatato: alla Roma, capolista del campionato e collezionista di record, ma ancora incapace di far gol nei primi tempi di questa stagione, bastano 8' e un'incornata di Florenzi per mettere fine al "digiuno" e ricandidarsi di prepotenza nella corsa al titolo. La squadra di Garcia vien fuori con abilità disarmante da una prova – sulla carta – insidiosa, soprattutto per chi è reduce dall'ebbrezza di un derby (oltre al sacco di Marassi) e da una classifica che non sorrideva così da più di tre anni. Invece anche la maturità, ultimo baluardo prima di poter concorrere al successo, sembra acquisita. Garcia ne prende atto e tira avanti: il prossimo obiettivo è mantenere l'imbattibilità e presentarsi in testa fra una ventina di giorni, dopo la pausa, con le dirette avversarie impegnate anche in Europa.

Nel frattempo è +2 su Juve e Napoli e l'orchestra funziona benone, anche se il Bologna, ad onor del vero, non fa quasi nulla per scongiurare una sconfitta pesantissima. Nei numeri e nella prestazione. La Roma preme sull'acceleratore dai primi minuti, ma sono Curci e la difesa a regalare a Florenzi un comodo tap-in da spedire in rete dopo la punizione respinta di Pjanic. Poi il ritmo diventa addirittura travolgente, con Gervinho sugli scudi e pronto ad approfittare dell'assist di Totti, per entrare in area e fulminare Curci. La Roma va in porta con tre passaggi, il Bologna se ne tiene alla larga e prima di comparire nel match va sotto 3-0: Benatia sbuca indisturbato su azione di calcio d'angolo e al volo non perdona. L'Olimpico è un'esplosione di gioia ed è difficile poter sintetizzare un cambiamento d'umore così repentino rispetto alla rabbia d'inizio stagione. Ed è ancora più difficile capire come Garcia sia riuscito a creare un'armonia per niente scontata. In campo la squadra gioca a memoria: gli attaccanti si scambiano di posizione, i terzini attaccano e leggono le diagonali, il centrocampo ha sostanza, dietro non si passa.

La difesa, diretta benissimo dai due centrali, va in ambasce solo nel finale di primo tempo, quando Diamanti lambisce il palo e Balzaretti salva un paio di volte su situazioni pericolose. Ma la casella dei gol subiti recita ancora 1, quello di Parma. In attacco, complice il timido tentativo del Bologna di alzare il baricentro, la Roma fa quel che gli pare. E Gervinho in campo aperto diventa devastante, come non lo si era mai visto, nemmeno al Lille. Il gol del 4-0 è clamoroso: ripartenza da metà campo, dribbling su Antonsson e scarica elettrica all'incrocio dei pali. L'ivoriano, accolto nella Capitale come un oggetto misterioso, è al terzo gol nelle ultime due partite e lo stadio è ai suoi piedi. Lui e Strootman si meritano anche l'ovazione, mentre Totti cerca di farsi l'ennesimo regalo di compleanno ma non inquadra la porta. L'ultima perla è di Ljajic, che prende d'infilata una difesa ormai esanime e insacca dolcemente sotto la traversa. La Roma, dopo 4 anni, torna a battere il Bologna in casa propria (fu un 2-1 in rimonta). In quel campionato andò a un passo dal quarto scudetto della propria storia, che grazie a un tecnico francese e a uno spirito nuovo ora è tornato terribilmente di moda.



LE PAGELLE

Gervinho 8,5 - Che sia ritrovato nello spirito e nelle motivazioni si era già visto nelle precedenti apparizioni. Ma vogliamo parlare dei movimenti? Nonostante il fisico mingherlino, in campo aperto diventa una forza della natura e quando punta l'uomo sai già come va a finire

Diamanti 6 - Riesce a capovolgere un po' l'andamento della partita a fine primo tempo, crea pericoli e mette a repentaglio l'imbattibilità di De Sanctis. Ma le energie si esauriscono in fretta: negli ultimi giorni è stato a letto con la febbre

De Rossi 7 - Garcia lo ha rispolverato e lui, da gran campione qual è, ha risposto. Sempre presente, non sbaglia un pallone, hai quasi l'impressione di un muro invalicabile quando te lo ritrovi contro. Protegge la difesa come meglio non si può

Curci 4,5 - Soffre l'aria di casa, si impressiona subito e con questa prestazione sancisce un avvio di campionato disastroso. Agliardi scalpita

Balzaretti 7,5 - Classico esempio di uno a cui il derby ha cambiato la vita. Per la prima volta, forse, ha assaporato la fiducia dell'ambiente e l'adrenalina non ha più smesso di correre nelle sue vene. Preciso, puntuale, efficace in fase di spinta



IL TABELLINO

ROMA-BOLOGNA 5-0

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Torosidis 6,5, Benatia 7, Castan 6,5, Balzaretti 7,5; Pjanic 6,5, De Rossi 7, Strootman 6,5 (22' st Taddei 6); Florenzi 7 (34' st Borriello sv), Totti 7, Gervinho 8,5 (20' st Ljajic 6,5). A disp.: Skorupski, Lobont, Burdisso, Romagnoli, Jedvaj, Dodò, Marquinho, Ricci, Caprari. All: Garcia 8

Bologna (4-2-3-1): Curci 4,5; Garics 5, Antonsson 4, Mantovani 5, Morleo 5,5; Pazienza 5 (19' st Khrin 5,5), Perez 5,5 (1' st Christodoulopoulos 6); Kone 5,5, Diamanti 6 (34' st Bianchi sv), Laxalt 6; Cristaldo 5. A disp.: Agliardi, Stojanovic, Radakovic, Cech, Crespo, Della Rocca, Moscardelli, Gimenez, Acquafresca. All: Pioli 5

Arbitro: Russo

Marcatori: 8' Florenzi, 18' Gervinho, 26' Benatia, 17' st Gervinho, 40' st Ljajic

Ammoniti: Perez, Morleo (B)

Espulsi: -