Sassuolo: rimonta show sulla Lazio. 2-2 e tanti rimpianti 

18:24 - Il pari di Napoli non è stato un caso. Il Sassuolo pareggia in casa 2-2 con la Lazio. Lo fa in rimonta, rialzandosi dallo 0-2 e rischiando più volte di centrare il bottino pieno. Gli ospiti, che continuano con il mal di trasferta, colpiscono due volte in 5 minuti a inizio ripresa con Dias (5' st) e Candreva (9', un gioiello), ma i neroverdi non si arrendono. Schelotto (10'st) e Floro Flores (31' st) impattano. Poi l'assedio finale. Ma è 2-2.

LA PARTITA

La sentenza finale, a leggere la classifica, è una minestrina calda per entrambe, ma il punto ha un valore diverso e di diverso genera pure le impressioni.<strong> La Lazio non è guarita</strong>, nel 2013 ha vinto una volta fuori casa e non può essere un caso. Al di là degli infortuni. Rimandata. Il <strong>Sassuolo</strong> c'è, ha cuore, qualità e pure un pizzico di sfortuna. Se continua così, darà fastidio a tutti. E prenderà punti, oltre agli applausi.<br/>La Lazio, sempre orfana di <strong>Klose</strong> e mezza difesa, schiera <strong>Ederson, Candreva e Hernanes</strong> alle spalle di Floccari. <strong>Onazi</strong> e <strong>Ledesma </strong>in mezzo. Il Sassuolo è modello Napoli, con <strong>Ziegler </strong>al posto di <strong>Laribi</strong>. Dinamiche, posizioni di forza e gerarchie sono subito chiarite. La <strong>Lazio</strong> è la solita, versione trasferta. Il <strong>Sassuolo </strong>non è squadra materasso, non ha pescato il jolly a Napoli; semmai la luna nera contro l’Inter. Conferme da campo: gli emiliani hanno la bava alla bocca e grondano fisicità. Gioco aperto sulle fasce e ricerca forzata e insistita del 2 vs 1 soprattutto sul binario di <strong>Cavanda, stretto in mezzo a Ziegler e Missiroli</strong>. Non che dall’altra parte <strong>Pereirinha </strong>sia in viaggio di piacere a Reggio Emilia perché<strong> Schelotto</strong> ci mette il cuore e <strong>Kurtic </strong>una facilità di dribbling e velocità esorbitanti. Premesse eccellenti per Di Francesco. La costruzione è ragionata, rapida, eppure c’è il solito “ma” a smontare tutto. I mezzi non portano al fine: <strong>pochi sbocchi verso la porta.</strong> La Lazio fa l’esatto contrario, gioca poco e tira molto. Squilla per primo Ederson e per poco non infila il palo lungo di Pegolo. Che poco dopo vede decollare a due passi Dias su un corner: non c’è la mira. È sbagliata di un niente pure quella di Candreva (15’) che trova lo spazio, arrota la conclusione e quasi bacia il palo. Poco dopo ci riprova giocando d’anticipo. Niente. <strong>Ma sono avvertimenti chiari al Sassuolo: tu giochi e apri il campo, io lo accorcio e tiro</strong>.<br/>Peccato, però, che la matricola replichi turandosi le orecchie e continuando a interpretare il suo spartito (un monologo) a tutto volume. Baricentro sempre alto e, dopo una pagina da romanticismo e fedeltà scritta da Kurtic (toccato duro resta in campo), riecco <strong>Zaza</strong> a modo suo. Ennesimo cross dalla sinistra e la torsione in anticipo su Dias picchia duro la <strong>traversa</strong> di Marchetti (26’). Poco dopo Kurtic chiude in curva un altro assist nato, allevato e cresciuto dalle parti di Cavanda, tanto per cambiare. <strong>La Lazio è sfilacciata</strong>, distante nei reparti, lunga. Scarseggiano idee e ritmo in entrambe le fasi perché la propositività è ai minimi sindacali e la capacità di contenimento non è da travasare nel manuale della difesa. Al Sassuolo basta pigiare un pizzico sull’acceleratore per superare la diga laziale (di carta) lì in mezzo e cercare la verticale: la palla buona capita a <strong>Zaza </strong>(36’), tiro incrociato, ancora non va. <strong>Petkovic</strong> non gradisce, <strong>Di Francesco </strong>sì, ma rischia di cambiare faccia e morale quando <strong>Ciani </strong>(46’) salta da solo in mezzo alle belle statuine e si mangia un gol fatto.<br/>



La replica dell’occasione capitata a Dias ad inizio gara. La stessa, non è un caso. E la Lazio ne approfitta al <strong>5’</strong> della ripresa. Solito canovaccio: corner, dormita e <strong>Dias</strong>, due anni e mezzo dopo l’ultimo gol, riassapora il tabellino dalla parte che conta. E dove trovi ormai sempre <strong>Antonio Candreva</strong> che cinque minuti più tardi mette potenzialmente i chiodi sulla bara. Controllo al limite, scarico secco col sinistro, palo e gol. La spietata legge del cinismo applicata senza sconti sul Sassuolo con l’aggravante dell’uno-due, ma i neroverdi hanno ancora argomenti a sostegno. E ripagano con la stessa moneta. Senza rinvio. Passa un minuto: corner, <strong>Schelotto vola e fa 1-2 </strong>con Cavanda immobile.<br/><strong>Il Sassuolo pigia forte</strong>. Acerbi scarica un sinistro micidiale, ma sui tabelloni. Poi <strong>Dias </strong>(16’ st) entra in contatto con Berardi e sfiora pure la palla con la mano. Per Banti si può proseguire. La Lazio, apparsa più equilibrata dopo l’ingresso di <strong>Gonzalez</strong> per il fantasma di <strong>Ederson</strong>, è di nuovo in versione primo tempo. Il <strong>Sassuolo,</strong> che spedisce dentro pure <strong>Floro Flores</strong>, carica incollerito e servono <strong>Ciani </strong>e <strong>Marchetti </strong>per dire "no" in venti secondi (70’) allo scatenato<strong> Zaza.</strong> Ma è un assalto e il fortino laziale crolla sul siluro da calcio piazzato di <strong>Floro Flores</strong>. Una strega nel bosco biancoceleste: quattro gol in carriera alla Lazio. Potrebbe fare pure il quinto (37' st) ma <strong>Marchetti</strong> ha la serranda abbassata e non capitola nemmeno quando nel finale <strong>Ciani </strong>prova ad aggirarlo, quasi fornendo materiale alla Gialappa's. Finisce 2-2. Un punto a testa. Ma, per quanto fatto, è contento solo il Sassuolo. <br/>



PAGELLE

<strong>Candreva 7</strong> – Nel primo tempo gli unici spunti di pericolosità di matrice laziale arrivano dai suoi piedi. Spaventa Pegolo con un missile incrociato. Quasi a dare la scossa ai suoi. Che non ascoltano, non lo sorreggono. E la baracca rischia di affondare nonostante il predicatore solitario. Nella ripresa è un’altra storia, almeno all'inizio. Gli danno una mano e lui ripaga col goiello numero 3 in campionato. La completezza fatta calciatore.<br/><strong>Hernanes 5 </strong>– La Lazio tutta qualità, con lui, Ederson e Candreva alle spalle di Floccari, gli “ruba” le sortite personali. E lui ci mette del suo per assentarsi, anche quando nella ripresa Petkovic lo piazza in cabina di regia al fianco di Ledesma. La luce è spenta, i contrasti sono persi. Il profeta in mezzo al campo c’è, ma è Magnanelli (6, 5) del Sassuolo. Che, da solo, comanda incontrastato nel primo tempo nel ventre del campo. Dove il 4-2-3-1 laziale ha un buco che sembra il pozzo di San Patrizio.<br/><strong>Cavanda 5 – </strong>Dalle sue parti il ponte levatoio è sempre abbassato. Missiroli e Ziegler scendono come Lanzichenecchi su un binario battezzato per l'attacco. Da lì piovono tutte le minacce alla porta di Marchetti. In difficoltà, ma è pure vero che, a richiesta di assistenza inviata, la risposta non è evasa. L’alibi crolla quando resta immobile sul decollo di Schelotto e rimette (non solo colpa sua) il Sassuolo in partita.<br/><strong>Zaza 6,5</strong>– A Sassuolo ha già scritto la storia, avendo firmato i primi due gol in A dei neroverdi. L’impressione è che voglia continuarlo a fare. Grande, grosso e tecnico fa reparto da solo ed è l’unico ad avere, in una squadra a tratti dandistica ma inconcludente, un alto quoziente di spietatezza dove conta. Una traversa di potenza, un gol sfiorato esibendo tecnica e velocità. Tanta roba. Ciani e Marchetti gli sbarrano due volte la strada nel secondo tempo. Fa paura anche quando non griffa il tabellino.<br/><strong>Kurtic 6 – I</strong>l primo tempo è sui livelli di Napoli. Affonda facile, dribbla, crossa e per Pereirinha sono dolori. Nella ripresa calano condizione e, di riflesso, prestazione. <br /> <br/>Floro Flores 6,5 - La punizione è una "maledetta" da 7 ma il voto scende di mezzo punto per aver fallito, complice una prodezza di Marchetti, il gol del 3-2. Bestia nera della Lazio e freccia pericolosa nel ritrovato arco velenoso di Di Francesco.



IL TABELLINO

<strong>SASSULO-LAZIO 2-2</strong><br/>Sassuolo (3-5-2): Pegolo 6; Marzorati 6, Acerbi 6, Bianco 6; Schelotto 6, Kurtic 6 (30' st Laribi 6), Magnanelli 6,5, Missiroli 6, Ziegler 6; Berardi 6 (18' st Floro Flores 6,5), Zaza 6,5 (35' st Alexe sv)

A disp.: Pomini, Pucino, Rossini, Chibsah, Masucci,Farias. All.: Di Francesco 6,5

Lazio (4-2-3-1): Marchetti 6,5; Cavanda 5 (30' st Cana 5,5), Ciani 5,5, Dias 6, Pereirinha 5; Onazi 5 (1' st Gonzalez 5,5), Ledesma 5,5; Hernanes 5, Candreva 6,5, Ederson 5 (18' st Biglia 5,5); Floccari 5

A disp.: Strakosha, Guerrieri, Cana, Vinicius, Lulic, Keita, Crecco, Felipe Anderson, Perea. All.: Petkovic 5,5

Arbitro: Banti

Marcatori: 5' st Dias, 9' st Candreva (L), 10'st Schelotto, 31' st Floro Flores (S)

Ammoniti: Pereirinha, Floro Flores (L), Zaza, Schelotto (S)

Espulsi: