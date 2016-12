Serie A: Verona solido e concreto affonda il Livorno 2-1

18:18 - Partita a doppia faccia quella tra Verona e Livorno. Primo tempo equilibrato che si sblocca in favore degli scaligeri solo al 40’, grazie ad una punizione della rivelazione Iturbe. Il vantaggio dura solo sei minuti: Rinaudo, al 46’, trova la deviazione vincente su calcio d’angolo. La ripresa è tutta di marca gialloblù: il Verona spinge e passa al 28’ st grazie ad un rigore, concesso per fallo su Toni, realizzato da Jorginho, fissando il risultato sul 2-1.



LA CRONACA DEL MATCH



LA PARTITA

Pochi, ad inizio stagione, avrebbero pensato che Verona e Livorno sarebbero arrivati alla sesta giornata di campionato appaiate con squadre del calibro di Lazio, Milan e Fiorentina. Per quanto visto in campo, invece, si potrebbe dire che il tutto sembra assolutamente normale. Verona e Livorno, infatti, danno vita ad una partita carica di spettacolo, giocata a viso aperto, con la voglia di misurare la propria forza e capire chi, tra le due rivelazioni del campionato, sia davvero meritevole di volare tra le grandi.

Il responso del campo è per certi versi bugiardo. Il Verona, è vero, vince 2-1 ma quello che non dice il risultato lo racconta il campo: gli scaligeri, infatti, vanno in gol solo grazie a due calci piazzati e per lunga parte del primo tempo subiscono un Livorno per nulla intimorito di giocare fuori casa. Paulinho e compagni impegnano più volte Rafael, che per l'occasione decide di chiudere la saracinesca, disinnescano ogni minaccia portata alla sua porta. Grazie anche ad una difesa accorta il Verona costruisce il vantaggio che arriva al 40': Iturbe pennella una splendida punizione che si insacca alle spalle di Bardi per l'1-0 gialloblù. Mandorlini può esultare per il vantaggio e la certezza di aver vinto la scommessa di far partire titolare l'argentino. In svantaggio, però, il Livorno non molla. Spinti dal solito Paulinho, i toscani trovano il pari sul finire del primo tempo con una perfetta incornata di Rinaudo che su corner anticipa Bianchetti, entrato al posto dell'infortunato Moras, portando il risultato sull'1-1 all'intervallo.

È negli spogliatoi che cambia la partita, mettendo in evidenza la vera differenza tra le due squadre: gli allenatori. Non sapremo mai cosa Mandorlini dica ai suoi giocatori, ma sta di fatto che il Verona sceso in campo nel secondo tempo ha una marcia in più. Donati al posto di Hallfredsson è la mossa vincente: gli scaligeri attaccano coralmente e anche Romulo inizia a spingere con costanza sulla destra. Al Livorno non basta l'ingresso di Emeghara e il cambio di uno spento Emerson per Duncan, la partita imbocca un via obbligata che porta al fallo in area di Schiattarella su Toni e il conseguente gol di Jorginho su rigore, siamo al 28' st. Da qui in poi è ancora solo Verona, che sfiora più volte il 3-1. Per oggi, però, può bastare così: i gialloblù portano a casa i tre punti e volano tra le grandi. Per il Livorno c'è comunque la certezza che la salvezza è un obiettivo a portata di mano.



LE PAGELLE

<strong>Rafael 7:</strong> Il portiere brasiliano è la vera rivelazione di questo Verona . Disinnesca ogni tentativo di Paulinho e compagni con interventi spettacolari, mettendo in mostra un’agilità degna dello Julio Cesar dei tempi doro. Sicuro tra i pali e preciso nelle uscite infonde fiducia a tutto il reparto arretrato che riesce a giocare con molta più calma e concentrazione. Il vero leader del reparto arretrato gialloblù.<br/><strong>Iturbe 7:</strong> Il fantasista argentino è la scommessa giocata e vinta da Mandorlini. Dopo alcuni minuti passati a cercare di trovare il ritmo partita, in fondo era solo la prima partita da titolare, Juan inizia a fare quello che gli riesce meglio: salta l’uomo, corre, crossa e prova il tiro da fuori area. Che a 20 anni abbia già qualità da grande campione lo dimostra al 40’, quando si prende la responsabilità di tirare il calcio di punizione che poi trasformerà in rete.<br/><strong>Jorginho 6,5:</strong> L’italo-brasiliano è il punto di riferimento del centrocampo scaligero. Con Hallfredsson non in giornata comanda lui il reparto, dettando i tempi dei passaggi e degli inserimenti ai compagni. A un certo punto del primo tempo scompare, pagando il momento difficile di tutta la squadra. Nella ripresa, invece, torna a mettere in mostra tutta la sua classa diventando decisivo per la vittoria finale del Verona, realizzando il rigore che vale il 2-1 finale.<br/><strong>Paulinho 5,5:</strong> Nel primo tempo è il giocatore più pericoloso di tutta la partita. Tiene alto il Livorno e combatte su ogni pallone, andando più volte vicino al gol. Se non avesse avuto di fronte un super Rafael staremmo parlando di una partita da 8 impreziosita da una doppietta. Nel secondo tempo, però, si vede sempre meno, anche a causa degli scarsi rifornimenti che giungono dai compagni, e chiude la partita a secco.<br/>Rinaudo 6,5: Il difensore livornese si rende protagonista di un’ottima gara e non solo per il gol segnato. Disinnesca ogni tentativo di Luca Toni di portarsi al tiro e guida la difesa ottimamente per larga parte del match, non disdegnando qualche folata offensiva quando c’è l’opportunità di svettare di testa su corner o punizione. Ed è proprio da un calcio da fermo che Rinaudo regala l’1-1 al Livorno, incornando ottimamente un calcio d’angolo, anticipando un colpevole Bianchetti.



IL TABELLINO

VERONA-LIVORNO 2-1

Verona (4-3-3): Rafael 7; Cacciatore 6,5, Gonzalez 6, Moras 6 (37’ Bianchetti 5), Agostini 6; Romulo 6, Jorginho 6,5, Hallfredsson 5,5 (9’ st Donati 6,5); Gomez 5,5, Toni 6, Iturbe 7 (43’ st Laner sv). A disp.: Donadel, Longo, Andrade, Marques, Cacia, Albertazzi, Martinho, Jankovic, Cirigliano. All.: Mandorlini 6,5.

Livorno (3-5-2): Bardi 6; Coda 6, Ceccherini 6, Rinaudo 6,5; Schiattarella 6, Luci 6, Emerson 5,5 (13’ st Duncan 5,5), Greco 5 (31’ st Belingheri 5,5), Lambrughi 5; Paulinho 5,5, Siligardi 5,5 (18’ st Emeghara 5). A disp.: Anania, Benassi, Borja, Mbaye, Aldegani, Piccini, Decarli, Valentini, Mosquera. All. Nicola 6.

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 40’ Iturbe (V), 46’ Rinaudo (L), 28’ st rig. Jorginho (V)

Ammoniti: Hallfredsson, Jorginho, Iturbe (V) Rinaudo, Schiattarella (L)

Espulsi: nessuno