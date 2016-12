Il Cagliari ferma il volo dell'Inter 

00:49 - Mazzarri l'aveva pur detto alla vigilia: poco tempo per preparare la partita, non la sento... Ed è venuto fuori questo 1-1, a Trieste contro un buon Cagliari, il pareggio di un'Inter minore (gol di Icardi e Nainggolan) non spavalda com'era stata per un mese. Colpa forse di un turn over fatto per la prima volta: succede. Una squadra poco accesa in attacco, e apprensiva in difesa. Il primato si allontana. E sabato c'è Inter-Roma.

LA CRONACA

Pioggia prima della partita, a Trieste, e campo con spazi allentati: dunque pallone che, di tanto in tanto, va per le sue. Mazzarri propone il turn over (Rolando in difesa, Nagatomo a destra, Pereira a sinistra, Kovacic a centrocampo), e un pezzo aggiunto che è la sorpresa Belfodil all’attacco, non Icardi. Il Cagliari è quello annunciato, senza badare a spese in attacco, con Ibarbo e Pinilla, sorretti da Cabrera.

L’avvio dell’Inter denota fame di gol immediato. Nagatomo va al tiro al 2’, Agazzi devia; Guarin ci prova al 7’, e ancora Agazzi manda in angolo; quindi è Pereira (11’) che ci prova dal disco del rigore, ma il portiere del Cagliari è in vena di prodezze. La manovra dell’Inter è quella solita, larga e costante. E al 21’ Natagomo serve un cross-assist a Belfodil che di testa impegna Agazzi.

Monologo-Inter per mezzo primo tempo, quarta occasione e niente gol. Ma il Cagliari non sta a guardare e la bontà del suo tridente, sorretto a metà campo da Conti e Nainggolan, costringe l’Inter a badare anche –e per bene- alla fase difensiva. C’è, un lampo di Pinilla (30’) di testa, Handanovic para a terra, è il primo segnale di vita d’attacco dei rossoblu che da qui alla fine del primo tempo costringono Cambiasso a stare sulle sue, al pari degli altri nerazzurri.

Cominciano a fiorire anche i cartellini gialli, su ripartenze reciproche e perché il campo scivoloso dissemina tranelli ed errori. L’Inter nell’ultimo quarto d’ora fatica a trovare spazi offensivi, anche per l’ovvia difficoltà di farlo con Belfodil che parte da centrocampo e Alvarez che fa lo steso (per vocazione). E comunque –tranne la sarabanda col Sassuolo- il tempo si chiude sulla linea tattica del ciclo mazzarriano: prudenza, prima di tutto. Nel primo tempo si tesse la tela, e il Cagliari –di contro- non è affatto un avversario banale.

Ripresa. Dentro Icardi, fuori Alvarez (ha corso tanto e senza i suoi lampi di genio, molto stanco), con l’idea di un rinforzo all’attacco: Belfodil si allarga a destra, l’area piccola non è più quasi-deserta di maglie nerazzurre. Ma occasioni vere e proprie non se ne vedono, su un fronte e sull’altro. L’Inter sembra dare spazio al Cagliari, a centrocampo: quasi cercando solo e soltanto il contropiede; la squadra di Diego Lopez non cade in tentazione, presidiando le zone di difesa. A metà del primo tempo, Mazzarri cerca un rimedio andando a chiedere lumi al maestro Palacio, che prende il posto di Belfodil.

Un tiro alto e da buona posizione di Ibraimi, appena entrato, è il prologo di una conclusione di Nagatomo al 25’ st, con Agazzi che si distende e la manovra offensiva dell’Inter che, dentro Palacio, trova momenti di intelligenti geometrie. E su una di queste, bella e veloce, ecco Palacio servire Nagatomo e il giapponese invitare al gol facile facile un predestinato: Icardi. Giusto alla mezz’ora del secondo tempo, il momento-killer dell’Inter versione Mazzarri. Rete splendida, ma da difendere. Perché il Cagliari non è domato.

Non è domato, appunto. E lo capisce bene l’Inter al 33’ st quando Nainggolam da fuori cerca la conclusione, il tiro di per sé non è niente di speciale, ma una deviazione di Guarin è fatale per Handanovic: il pallone cambia traiettoria, e il Cagliari coglie l’1-1. In fondo, nemmeno immeritato per quello che si è visto lungo quasi tutta la partita. Il finale interista, con Milito terzo attaccante, regala attimi di caos nell’area del Cagliari e l’idea di un quasi-gol. Quasi appunto. Finisce 1-1.







LE PAGELLE

Alvarez 5,5 – Dopo quattro-cinque belle partite, tanta corsa e qualità, è anche normale aspettarsi che l’argentino tiri il fiato. Sovente sbatte sulle porte avversarie, segno di una lucidità relativa. Giusto sostituirlo dopo un tempo.

Belfodil 5,5 – Alla sua prima da titolare, cerca di essere protagonista fa un po’ di tutto, nel bene e nel male. Di testa sbatte contro Agazzi (poteva fare meglio), un paio di ripartenze, qualche pallone sprecato. Da rivedere.

Icardi 7 – Predestinato al gol, entra e segna. La rete è molto facile, a porta vuota ee da tre metri, però è il segno di questo ragazzo destinato a fare (lo spera l’Inter) grandi cose.

Nagatomo 7 – Tuttofare a destra, difende e attacca, è l’uomo più pericoloso delle offensive interiste. Non a caso, è lui a servire a Icardi la palla del gol.

Kovacic 6 – Cerca di aprirsi spazi presenti e futuri, non è male questa sua gara tutta intera, ma è un giovane che può dare molto di più: il confronto con Nainggolan, poi, è una dura partita da giocare.

Rolando 6,5 – Non male, per questa prima volta e contro un avversario tosto e veloce come Ibarbo.

Agazzi 7 - Para molto, soprattutto nel primo tempo. E’ lui a tenere a galla il Cagliari quando serve. Una sola indecisione nella ripresa.

Pinilla 5 – Poco e niente. Nervoso, si fa ammonire. Un colpo di testa finisce tra le braccia di Handanovic. Poi litiga con Juan Jesus ed è sostituito.

Ibarbo 6,5 – Con grande impeto, tiene in allarme tutta la difesa dell’Inter: non gli si può concedere un metro, e lui scappa via. Juan Jesus si immola verso un cartellino giallo (arancione) mettendolo giù.

Nainggolan 7 – Un centrocampista di grande livello: tecnica, agonismo e cattiveria. Non per caso, cercato questa estate dalle grandi del campionato.



IL TABELLINO

CAGLIARI-INTER 1-1

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 7; Perico 6, Rossettini 5,5, Astori 6, Avelar 5; Dessena 6, Conti 6, Nainggolan 7; Cabrera 5,5 (16’ st Ibraimi 5,5); Pinilla 5 (29’ st Sau sv), Ibarbo 6,5. A disp: Avramov, Ariaudo, Murru, Oikonomou, Rui Sampaio, Eriksson, Nenè. All.: Diego Lopez 6,5

Inter (3-5-1-1): Handanovic 6,5; Rolando 6,5, Ranocchia 6 (44’ st Milito sv), Juan Jesus 6; Nagatomo 7, Kovacic 6, Cambiasso 6,5, Guarin 6, Pereira 6; Alvarez 5,5 (1’ st Icardi 7); Belfodil 5,5 (19’ st Palacio 6,5). A disp.: Castellazzi, Andreolli, Samuel, Campagnaro, Jonathan, Wallace, Taider, Kuzmanovic. All.: Mazzarri 6,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 30’ st Icardi (I), 38’ st Nainggolan (C)

Ammoniti: Conti, Pinilla, Rossettini, Nainggolan (C), Juan Jesus, Nagatomo (I)

Espulsi: nessuno