Serie A: l'Atalanta batte 2-0 l'Udinese con doppietta di Denis

18:13 - Due gol di Denis e l'Atalanta batte 2-0 l'Udinese rialzandosi dopo tre ko. A Bergamo primo tempo a senso unico ma al 21' Maicosuel in contropiede spreca una grossa occasione. E al 45' arriva il vantaggio nerazzurro. Giallo a inizio ripresa: l'arbitro concede rigore ai friulani per fallo di Stendardo su Danilo poi il guardalinee gli fa cambiare idea per fuorigioco del difensore di Guidolin. Al 18' il raddoppio del Tanque su palla di Cigarini.

LA PARTITA

Colantuono cambia l'Atalanta, reduce da tre sconfitte consecutive, e torna all'antico schierando il 4-4-1-1: accantonata dunque la difesa a tre per un modulo che garantisce più equilibrio alla squadra, come già dimostrato nelle ultime stagioni. Dietro rientra Bellini dal 1'; in avanti Denis unica punta con Maxi Moralez alle sue spalle. Sull'altro fronte, Guidolin deve fare a meno di Muriel e Domizzi; ci sono Pereyra e Maicosuel a supportare Totò Di Natale. Fin da subito l'Atalanta, sostenuta a gran voce dai suoi tifosi, prende il comando delle operazioni. E manterrà il controllo del gioco per tutto il primo tempo. Si gioca in pratica a una porta sola, con Consigli che corre un solo ma grandissimo pericolo al 21', quando Maicosuel in contropiede si invola verso la porta dei bergamaschi e poi calcia sull'esterno della rete. Per il resto, prima e dopo questo episodio, è monologo nerazzurro. Bonaventura protesta per un doppio intervento nei suoi confronti da parte prima di Heurtaux e poi di Basta, l'arbitro Giacomelli lascia correre in entrambe le occasioni. Ci provano Stendardo, Moralez e soprattutto Denis di testa su preciso traversone di Moralez: Kelava è sempre attento. Al 45', al settimo calcio d'angolo per l'Atalanta, arriva il meritato vantaggio dei padroni di casa con 'El Tanque' di testa su tocco di testa all'indietro di Badu.



Via alla ripresa e rigore per l'Udinese, anzi no. L'arbitro Giacomelli prima fischia il penalty per strattonamento di Stendardo (ammonito) ai danni di Danilo, poi, su segnalazione del guardalinee, torna sui suoi passi e cambia idea per fuorigioco del difensore di Guidolin. Grandi proteste degli ospiti. L'episodio scuote i bianconeri, che alzano il proprio baricentro facendosi vedere con più frequenza nella metà campo dell'Atalanta. Consigli mette in angolo il tentativo di Maicosuel poi Guidolin aumenta il potenziale offensivo della squadra inserendo Lazzari per Badu. Ma al 18' arriva il raddoppio dell'Atalanta ancora con Denis su gran palla di Cigarini. Il tecnico degli ospiti si gioca il tutto per tutto gettando nella mischia Nico Lopez, al debutto in campionato per Basta, poi Zielinski per Pereyra. Prima del triplice fischio doppia opportunità per l'Udinese prima con Allan e poi con Heurtaux su respinta di Consigli. Finisce 2-0 per l'Atalanta, che torna a respirare. Udinese troppo rinunciataria.



LE PAGELLE

Denis 7,5 - El Tanque si sveglia e l'Atalanta si rialza. Sembra un'altra gara stregata dopo l'intervento di Kelava, ma l'argentino rompe l'incantesimo con una doppietta fondamentale per sè e per la squadra.



Maxi Moralez 7 - Svaria su tutto il fronte d'attacco, disorientando la difesa avversaria. Sempre precisi i suoi cross.



Kelava 6,5 - Sventa tutti i pericoli prima di capitolare su colpo di testa dell'1-0 di Denis. Ma su entrambi i gol non ha nessuna colpa.



Maicosuel 5 - Sulla sua prestazione pesa come un macigno la palla gol sprecata in contropiede ai 21'. Ci prova ancora ma Consigli gli dice 'no'.



Di Natale 5 - In pratica non si vede mai.



IL TABELLINO

Atalanta-Udinese 2-0

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 6,5; Bellini 6, Stendardo 6, Lucchini 6,5 (34' st Canini sv), Del Grosso 6; Raimondi 6,5, Cigarini 7, Carmona 6, Bonaventura 6,5; Moralez 7 (41' st Brienza sv); Denis 7,5 (38' st Livaja sv). A disposizione: Polito, Sportiello, Baselli, Brivio, Gagliardini, Marilungo, Kone, De Luca, Nica. All.: Colantuono 7.

Udinese (3-4-2-1): Kelava 6,5; Heurtaux 5, Danilo 5,5, Naldo 5,5; Basta 5 (22' st Nico Lopez 6), Allan 5,5, Badu 5 (9' st Lazzari 6), Gabriel Silva 5; Pereyra 5 (36' st Zielinski sv), Maicosuel 5; Di Natale 5. A disposizione: Benussi, Bubnijc, Ranegie, Widmer, Milnar, Fernandes, Pinzi, Merkel. All.: Guidolin 5.

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 45', 18' st Denis

Ammoniti: Denis (A), Badu, Danilo, Lazzari, Gabriel Silva (U)