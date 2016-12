Serie A: primo successo per il Catania 

03:05 - Prima vittoria stagionale per il Catania di Maran che batte 2-0 il Chievo al Massimino. Etnei avanti al 22' con Plasil che su assist di Bergessio batte Puggioni grazie a una precisa conclusione di sinistro. Al 54' arriva il raddoppio: cross di Castro, Bergessio non ci arriva e trae in inganno il portiere clivense. Gli uomini di Sannino provano a reagire ma non si rendono mai pericolosi, ed è ancora la squadra di casa a sfiorare il terzo gol.

LA PARTITA

E' presto per dire se il Catania di Maran è guarito. Per stabilirlo con certezza bisognerà attendere il trittico di partite contro Genoa, Cagliari e Sassuolo. I siciliani avranno l'occasione per dar vita a un filotto e risalire la classifica. La vittoria contro il Chievo, la prima della stagione in corso, non è stata entuasiasmante. Tuttavia si sono intravisti lampi del gioco tanto ammirato lo scorso anno. Merito del tridente offensivo tutto argentino composto da Barrientos, Bergessio e Castro. Di questi giocatori Maran non può fare a meno. Altri due elementi fanno sperare i tifosi rossazzurri. La prestazione del reparto arretrato, sicuro a differenza delle precedenti uscite (bene Legrottaglie e Rolin), e la prova di Plasil. Il ceco ha dimostrato di poter dare un contributo significativo in mezzo al campo con la sua esperienza. Sull'altro fronte il Chievo, che veniva dalla sfortunata sconfitta di mercoledì contro la Juve, ha fatto più di un passo indietro. Se contro i bianconeri i veneti avevano lottato con grinta, oggi sono apparsi stanchi e svogliati. Incapaci di creare azioni davvero pericolose. Théréau e Pellissier sono stati ingabbiati dai già citati Legrottaglie e Rolin, e per nulla aiutati dai compagni. E' inspiegabile che una, seppur timida, reazione sia arrivata solo dopo il 2-0 subìto. Anche l'undici di Sannino ha comunque l'opportunità di rifarsi contro Atalanta e Genoa nelle prossime due sfide.

La prima emozione della gara odierna arriva al 12': Puggioni è bravo a respingere sulle conclusioni in sequenza di Barrientos, Bergessio e Castro. Dieci minuti più tardi il portiere clivense non può nulla sul preciso sinistro di Plasil, incuneatosi nella difesa avversaria, svagata nella circostanza, su passaggio di Bergessio. Il ceco potrebbe, su assist di Castro, concedere il bis ma di testa non è preciso da buona posizione. Sfiorato il 2-0, il Catania arretra e lascia avanzare il Chievo sperando di colpirlo di rimessa. Così gli ospiti cominciano a farsi vedere dalle parti di Andujar: al 29' Radovanovic ci prova da lontano trovando la pronta risposta dell'estremo difensore argentino. Sugli sviluppi del corner successivo Sestu, colpevolmente lasciato solo, spreca. E' poi Pellissier, lanciato dal deludente Estigarribia, a protestare per un intervento dubbio di Legrottaglie. Dubbio come il tocco di mano di Castro in area allo scadere della prima frazione. Guida lascia proseguire. A inizio ripresa va in scena la fiera dell'errore: le squadre fanno a gara a chi sbaglia di più. La interrompe l'ottimo Castro al 53': l'argentino crossa, Puggioni viene ingannato dal tentativo a vuoto di Bergessio, e la palla finisce in rete. Il 2-0 sveglia il Chievo che inizia a pressare senza però andare davvero vicino al gol: Andujar deve solo intervenire su una conclusione di Rigoni da lontano. E' invece il Catania a sfiorare il terzo gol con Barrientos: il numero 28 spara addosso a Puggioni. La partita si trascina stancamente fino al 90'. I siciliani dedicano i 3 punti a Turi Calanna, lo storico magazziniere del club, scomparso in settimana a 77 anni.



LE PAGELLE

Plasil 7- Il ceco domina letteralmente a centrocampo e ha il merito di portare avanti i suoi con un bell'inserimento centrale. E' forse il nuovo trascinatore e faro dei suoi anche perchè Almiron appare ancora in ombra. Uomo in più.

Castro 6,5 - Da sinistra sforna assist a ripetizione per i compagni. Nella prima frazione mette Plasil a tu per tu con Puggioni e nella seconda chiude il match in maniera fortunata. Ritrovato così come il suo compagno di reparto Barrientos (6,5).

Bergessio 6,5 - Partecipa attivamente a entrambe le reti e fa soffrire costantemente la difesa avversaria. Si muove in maniera intelligente lottando con caparbia su tutti i palloni. Poderoso.

Théréau 5,5 - E' vero che i compagni lo lasciano, al pari di Pellissier (5,5), sovente solo ma il francese ci mette del suo, perdendo molti contrasti e sbagliando i pochi palloni che gli arrivano. Spento.

Puggioni 6 - Sul secondo gol ha gravi responsabilità. In precedenza aveva però salvato il Chievo e anche nel finale impedisce a Barrientos di arrotondare il risultato. Sfortunato.



IL TABELLINO

CATANIA-CHIEVO 2-0

Catania (4-3-3): Andujar 6; Izco 6, Rolin 6,5, Legrottaglie 6,5, Biraghi 6,5; Plasil 7, Tachtsidis 5,5, Almiron 5,5 (15' st Guarente 6); Barrientos 6,5, Bergessio 6,5 (30' st Maxi Lopez s.v.), Castro 6,5 (43' st Keko s.v.). A disp.: Frison, Ficara, Capuano, Monzon, Gyomber, Boateng, Freire, Leto, Petkovic. All: Maran 6,5

Chievo (4-4-2): Puggioni 6; Frey 5,5, Bernardini 5,5, Cesar 5,5, Dramé 5 (1' st Sardo 6); Sestu 5,5 (8' st Lazarevic 6), Radovanovic 6, Rigoni 6, Estigarribia 5,5 (15' st improta 5,5); Théréau 5,5, Pellissier 5,5 A disp: Silvestri, Squizzi, Claiton, Bentivoglio, Papp, Hetemaj, Acosty, Paloschi, Ardemagni. All.: Sannino 5,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 22' Plasil (CA), 9' st Castro (CA)

Ammoniti: Dramé (CH), Legrottaglie (CA), Tachtsidis (CA), Radovanovic (CH), Rigoni (CH)

Espulsi: -