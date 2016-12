Fiorentina, Montella  a caccia di una reazione d'orgoglio: "Dobbiamo riprenderci i punti lasciati a Milano"

foto SportMediaset 18:24 - Nella conferenza stampa che anticipa Fiorentina-Parma, Vincenzo Montella è tornato sulla partita persa di San Siro: "La sconfitta con l'Inter ci ha lasciato tanta amarezza ma soprattutto la rabbia di voler riprenderci i punti lasciati a Milano". Un messaggio chiarissimo ai suoi giocatori. Il tecnico viola vuole una reazione d'orgoglio, la vittoria contro il Parma, ma predica calma: "Con gli emiliani sarà una partita delicata, da non sottovalutare". - Nella conferenza stampa che anticipaè tornato sulla partita persa di: "La sconfitta con l'Inter ci ha lasciato tanta amarezza ma soprattutto la rabbia di voler riprenderci i punti lasciati a Milano". Un messaggio chiarissimo ai suoi giocatori., la vittoria contro il, ma predica calma: "Con gli emiliani sarà una partita delicata, da non sottovalutare".

Nonostante provi a minimizzare, Montella torna sulla sconfitta immeritata di San Siro e risponde con il sorriso alle punzecchiatura di Mazzarri, arrivate a fine gara: "Lo conosco bene, lui è bravo a fare i complimenti agli avversari prima di ogni gara ma fatica sempre a farlo dopo. Non ho dubbi che con l'Inter abbiamo disputato una partita alla pari, con personalità, qualità di gioco e senza alibi. Abbiamo commesso l'errore di pensare di avere la partita in pugno anche se i due gol presi sono stati rocamboleschi".

In merito alla partita con il Parma, invece, il tecnico non svela la formazione, né da indicazioni sui possibili titolari: occhi puntati su Cuadrado, che è tornato ad allenarsi con la squadra e potrebbe sedersi in panchina. Torna Pizarro dopo aver scontato la squalifica , incerti gli acciaccati Aquilani e Ilicic, che Montella difende dalle critiche: "Se giovedì avesse segnato avrebbe ricevuto tanti elogi, ha avuto infortuni e quindi alti e bassi, serve pazienza". Assente sicuro Pasqual, out per una lesione muscolare subita a Milano, al suo posto potrebbe tornare a giocare Vargas, che ha tanta voglia di rivalsa.

In chiusura il mister ha voluto spegnere le polemiche nate nei giorni scorsi con Mario Balotelli, contrariato con il tecnico viola per le parole che questo aveva espresso nell'incontra tra allenatori e capitani di Serie A con la classe arbitrale: Montella aveva portato ad esempio il comportamento del giocatore per spiegare come non ci sia uniformità di giudizio e trattamento: "Io non ho mai voluto fare un attacco alla sua persona, è anche un ragazzo simpatico. Forse mi sono spiegato male o sono stato male interpretato. Feci il suo esempio considerando il campione quale è, se mi avessero intervistato qualche giorno dopo avrei fatto riferimento al comportamento in campo di altri giocatori".