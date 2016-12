Svezia, calciatore partecipa a talent show: partita spostata

17:37 - Kevin Walker ha una doppia vita: gioca nel ruolo di centrocampista nel GIF Sundsvall, squadra di Seconda Divisione svedese, e partecipa al talent show 'Idol' in qualità di cantante. E i due impegni non possono coincidere. Tanto che la televisione che trasmette il programma di intrattenimento e, casualmente, anche le partite di calcio, sarebbe già riuscita a spostare la partita del 20 ottobre con l'Assyriska per permettere al giocatore di non mancare a nessuno dei due appuntamenti. I compagni di squadra e gli avversari si sono dovuti adeguare alla stravagante situazione...