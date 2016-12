Di Canio, sputi in faccia ed esonero

19:14 - A una settimana dall'esonero dalla panchina del Sunderland, emergono i primi dettagli sulla faida interna allo spogliatoio che ha portato all'addio di Di Canio. Il manager italiano, scrive il Sunday People, dopo la sconfitta con il Wba si sarebbe sputato addosso, chiedendo ai giocatori di fare altrettanto. I Black Cats non l'hanno presa bene, cominciando una rissa verbale proseguita anche durante l'allenamento fino all'addio.

Mai banale e soprattutto mai dentro le righe, Di Canio ha lasciato il segno anche nell'esonero. Il tabloid inglese riporta la scena nei dettagli. Nel confronto con la squadra dopo l'ennesima sconfitta, Di Canio ha bevuto un sorso d'acqua sputandola verso l'alto e quindi sulla propria faccia: "E' tutto quello che avete fatto per me, mi avete sputato in faccia", unendola a un invito più maleducato che il giornale inglese si rifiuta di riportare nel dettaglio. E' quindi scoppiata una rissa verbale nello spogliatoio che è proseguita per tutta la sessione d'allenamento anche in campo.Di Canio non si è tirato indietro nel confronto animato, rincarando la dose e mettendo in discussione il carattere della squadra e la volontà di mettere la gamba nei contrasti. Lo scontro è proseguito anche il giorno successivo dove il manager, infuriato, ha provocato i giocatori invitandoli a chiamare il proprietario Ellis Short per farlo licenziare. Così è stato fatto, ma l'esonero è stato soltanto anticipato di qualche settimana.