Serie A: Milan-Sampdoria 1-0, decide Birsa

LA PARTITA E' bastata una vera azione in velocità al Milan per vincere la partita. Una sola, in mezzo a un mucchio di tentativi buttati lì più per inerzia che per convinzione. Tanto è bastato, è vero, ma i tre punti, importantissimi, conquistati dalla banda Allegri, non sono ancora il frutto di un gioco definito e travolgente. Un successo comunque meritato per quanto costruito dal Milan durante i primi settanta minuti di gioco, maledettamente sofferto negli ultimi venti dove la Sampdoria ha chiuso i rossoneri al limite della propria area.

Un passettino in avanti però c'è stato soprattutto sul piano dell'impegno. Il pressing dei primi minuti, portato avanti per buona parte del primo tempo, ha fatto accendere qualche scintilla di ottimismo nel cuore dei tifosi rossoneri, ma non è bastato a scalfire la solidità della Sampdoria di Delio Rossi. (De)merito anche di Matri che ancora non ha saputo ritrovare la via del gol, impacciato e lento nei momenti decisivi, mentre alle sue spalle la strana coppia Birsa-Robinho lotta, ci prova, inventa. E proprio da una magia del brasiliano arriva la più ghiotta occasione del Milan del primo tempo: Robinho scherza con Costa al limite e crossa sul secondo palo dove Constant, al volo, non trova la porta per poco. Di contro i blucerchiati ci provano solo con conclusioni da "casa sua" di Gabbiadini, ma sfiorano il vantaggio con un remake versione 2013 del gol di Costa in apertura di scorsa stagione. Questa volta lo schema da angolo porta a lambire il palo.

La scossa però, in un Milan con tanta volontà ma oggettivamente poca qualità, arriva nell'intervallo. I rossoneri tornano in campo indiavolati sorprendendo la Sampdoria dopo pochi secondi. L'azione è costruita in velocità sulla sinistra con il contributo del neoentrato Emanuelson al posto dello spento Muntari. L'olandese, con Constant e Robinho, orchestra l'azione che libera Birsa al limite dell'area. Lo sloveno prende la mira e sbanca il jackpot col gol decisivo, raccogliendosi la prima standing ovation in rossonero al momento del cambio, dopo tutto lo scetticismo incassato in silenzio. Appena due minuti dopo Robinho potrebbe chiudere i conti, ma il brasiliano si ritraveste da "sciagurato" divorandosi a 1 metro dalla porta vuota il raddoppio.

Lo stesso pensa bene di farlo Matri poco dopo il quarto d'ora a tu per tu con Da Costa e da quel momento in poi inizia la sofferenza per i padroni di casa. Rossi manda in campo Petagna e alza il baricentro della squadra, chiudendo nelle retrovie il Milan. La pressione però mette solo un po' di sana 'fifa' ai rossoneri che, per una volta, chiudono senza subire rete. La risalita potrebbe essere partita, ma già domenica prossima ci sarà un test importante in casa della Juventus. Sempre senza mezza squadra.

LE PAGELLE De Jong 7 - Ancora una volta è il migliore in campo del Milan. Non è detto che sia proprio una bella notizia, ma l'olandese in questo momento è fondamentale per l'equilibrio rossonero. E' una calamita di palloni in mezzo al campo, rompe le trame da solo Gabbiadini 5,5 - Ci prova solo con tiri da distanza siderale. Soffre l'assenza di un appoggio per giocare più vicino alla porta Birsa 6,5 - Per una sera è lui il re di San Siro. Arrivato con tutto lo scetticismo, forse anche motivato, di questo mondo, lo sloveno con naturalezza, idea e tecnica si è preso una rivincita. Wszolek 5 - Serata "ectoplasmatica" per il polacco al Meazza. Non entra mai nel vivo del gioco e qualcuno giura di non averlo visto nemmeno varcare la linea d'ingresso a inizio partita. Abbiati 6 - Un voto di rispetto. La presenza numero 331, record per un portiere rossonero, passa quasi da spettatore

IL TABELLINO MILAN-SAMPDORIA 1-0

Milan (4-3-3): Abbiati 6; Zaccardo 6, Zapata 6, Mexes 6,5, Constant 5,5; Poli 6,5 (30' st Nocerino 6), De Jong 7, Muntari 5,5 (1' st Emanuelson 6); Birsa 6,5 (21' st Niang 6), Matri 5,5, Robinho 6,5. A disp.: Amelia, Gabriel, Abate, Vergara, Cristante. All.: Allegri 6.

Sampdoria (4-4-2): Da Costa 6; De Silvestri 5,5, Mustafi 6, Regini 6, Costa 5,5; Gavazzi 5,5, Obiang 5,5, Palombo 6 (16' st Krsticic 6), Wszolek 5 (7' st Soriano 6); Sansone 5,5, Gabbiadini 5,5 (21' st Petagna 6). A disp.: Fiorillo, Tozzo, Berardi, Castellini, Gastaldello, Eramo, Gentsoglou, Renan, Pozzi. All.: Rossi 5,5.

Arbitro: Peruzzo

Marcatori: 1' st Birsa

Ammoniti: Costa, Gavazzi, Krsticic (S)

Espulsi: nessuno

MAX CRISTINA