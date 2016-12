Serie B: Iachini parte bene. Il Lanciano è primo

(Ri)parte bene l'avventura di Iachini sulla panchina del Palermo. I rosanero battono al Barbera la Juve Stabia con un netto 3-0. Dopo lo spavento iniziale (occasione di Di Carmine all'1') i padroni di casa passano al 22' con Di Gennaro in mischia e iniziano a 'bombardare' il povero Calderoni che salva più volte i suoi. Nella ripresa arriva il raddoppio di Hernandez su calcio di rigore, concesso per fallo di Lanzaro sullo stesso Hernandez. A tempo scaduto Lafferty firma il 3-0. E' invece negativa la prima di Iachini: il Brescia cade a Latina: decidono Morrone al 39' (colpo di testa) e l'ex Jonathas al 46' al termine di un'azione solitaria.

In attesa dei posticipi che vedono impegnati Empoli e Cesena, il Lanciano balza in testa. Gli abruzzesi riescono ad avere la meglio sul Bari nel finale, a tre minuti dalla fine, con Minotti. In precedenza Falcinelli aveva colpito il palo. A un solo punto dalla vetta si issa il Varese, vittorioso in rimonta sulla Ternana. Gli uomini di Pavoletti subiscono la rete di Maiello al 45' e si scatenano nella ripresa: al '71 Pavoletti riporta in parità i suoi (quinto timbro in 5 partite) e all'86' il sinistro di Zecchin trova impreparato Brignoli. Sale anche il Modena di Novellino (3-1 sul Padova). Grande protagonista di giornata è Babacar. Il senegalese infila Colombi prima con uno splendido destro a giro e poi con una conclusione potente. Non contento, offre a Signori la palla del 3-0. Ininfluente il 3-1 di Trevisan. Gli emiliani superano così in classifica il Novara (grigio 0-0 a La Spezia) e il Crotone, sconfitto 1-0 dal Cittadella (prima vittoria stagionale firmata Donnarumma), che vedono avvicinarsi anche il Siena di Beretta. Con il Trapani i bianconeri danno vita a una partita spettacolare. Al 21' i toscani passano con un gol fantasma: il tiro di Paolucci, deviato da Pagliarulo, colpisce la traversa e poi il palo, prima di rimbalazare al di qua della linea di porta. Ma non è così per il guardalinee. La squadra di Boscaglia reagisce con rabbia e agguanta l'1-1 allo scadere del primo tempo. Feddal falcia in area Mancosu: rigore ed espulsione. Il numero 11 siciliano dal dischetto non sbaglia. Nella ripresa occasioni da una parte e dall'altra: Giannetti (S) colpisce la traversa, mentre Lamanna (S) si oppone ai tentativi di Caccetta e Pagliarulo. Quando il match sembra ormai bloccato sul pareggio, Giannetti di testa regala 3 punti d'oro ai suoi.

Nelle zone basse colpo del Carpi a Reggio Calabria. L'undici di Vecchi conquista l'importante successo esterno con Memushaj che al 93' batte di sinistro Benassi.