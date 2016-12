Napoli: De Laurentiis, allarme San Paolo: "Pronti ad andare a Caserta" 

è un fiume in piena. Il presidente delè turbato dalla questione stadio: "Il sindaco De Magistris mi ha detto che mi vendeva il San Paolo, ma spero che lo faccia per una cifra simbolica. Martedì ci sarà l'incontro decisivo: se non mi daranno risposte andrò a Caserta e inizierò a gennaio la costruzione del nuovo stadio". AdL è pronto ad abbandonare tutto e tutti: "Basta con i discorsi all'italiana, altrimenti vado a Los Angeles".

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il numero uno partenopeo ha le idee chiare: "Ho investito il mio denaro nel Napoli, i miei soldi e voglio fare le cose serie. Se devo restare a Napoli, non voglio più sentire discorsi all'italiana. C'è Los Angeles pronta per me, la mia seconda sede: resto lì, il calcio ve lo fate da soli a Napoli e tutti vissero felici e contenti. Se devo restare, visto che sono una persona seria e razionale, si fanno le cose serie e razionali. Gli altri non li ascolto".

Una sorta di avvertimento a tutti, al sindaco e al prefetto: "A me viene concesso il San Paolo il giorno dell'avvenimento calcistico ma non credo che Auricchio e De Magistris, coi tempi biblici coi quali gestiscono le cose a Napoli, saranno in grado di darmi risposte martedì".

C'è da risolvere anche la questione sulla data di Roma-Napoli, ma De Laurentiis è disponibile: "Non ho niente in contrario all'inversione dei campi con la Roma. Anzi: l'ultima volta, col tutto esaurito, il San Paolo ci ha tradito con un meraviglioso pubblico... Col Sassuolo non abbiamo stravinto, non è che giocare in casa o fuori cambi. La Roma è in grandissima forma, può giocare ovunque. Se problemi di ordine pubblico impongono un cambiamento, è logico ed opportuno, per non falsare il campionato, giocare quel giorno. E giocheremo a Napoli, Roma permettendo, piuttosto che rimandare. Non si può decidere sulla testa dei club, dobbiamo essere d'accordo sulla data e siccome a gennaio inizieranno la Tim Cup come noi, è bene non spostare la data da dove è".

Continua l'intesa con Benitez: "Turnover giusto. Sono d'accordo con Rafa dalla prima volta che ci siamo visti".