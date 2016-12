Brasile, Pato vuole disfarsi della Ferrari lasciata a Milano: "La vendo per 200 mila euro"

foto SportMediaset 18:01 - Per Alexandre Pato il trasferimento al Corinthians ha portato giovamento non solo a livello calcistico. L'attaccante, intervistato dal sito brasiliano Uol, racconta la sua vita in Brasile, tra abiti firmati e gioielli. Non si fa mancare nulla il Papero, tanto da potersi permettere di vendere sottocosto la Ferrari 458 lasciata a Milano: "La venderò per 200 mila euro. In Brasile guadagnerei di più, anche perché l'ho personalizzata con una vernice dorata e degli adesivi simili a quelli dei Mustang (i caccia americani, ndr)". Insomma, un affare da non lasciarsi scappare. - Peril trasferimento alha portato giovamento non solo a livello calcistico. L'attaccante, intervistato dal sito brasiliano, racconta la sua vita in, tra abiti firmati e gioielli. Non si fa mancare nulla il, tanto da potersi permettere di vendere sottocosto lalasciata a: "La venderò per 200 mila euro. In Brasile guadagnerei di più, anche perché l'ho personalizzata con una vernice dorata e degli adesivi simili a quelli dei Mustang (i caccia americani, ndr)". Insomma, un affare da non lasciarsi scappare.

Le confidenze sul suo stile di vita, passato e presente, non finiscono qui: "Mi piacciono tantissimo gli abiti firmati. In Italia vestivo solo Dolce & Gabbana. In Brasile, invece, cambio spesso stilista. Mi piace variare e provare vari tipi di vestiti, anche perchè non ho intenzione di legarmi ad un marchio". In merito al Rolex e ai gioielli, che ha sfoggiato durante l'intervista, Pato ha voluto precisare: "Sono solo regali".