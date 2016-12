Tifoso-calciatore: autoscatto durante la rimessa laterale 

foto SportMediaset

12:50

- Per una foto con il proprio idolo si può fare di tutto. Un tifoso del Monaco 1860 ha avuto un'idea originale per immortalare l'incontro ravvicinato con il giocatore Wojtkowiak. Dagli spalti, durante il match di DFB Pokal contro il Borussia Dortmund (vinto 2-0 dai gialloneri nei supplementari), il tifoso si è esposto e ha fatto un autoscatto con il polacco che era in procinto di effettuare la rimessa laterale. Il difensore è rimasto stupito, mentre il ragazzino ha mostrato orgogliosamente alle telecamere il telefono con la foto ricordo.