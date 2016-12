Torino-Juventus, Ventura ci crede: "Possiamo farcela davvero"

foto SportMediaset 11:14 - Il rispetto per la Juve è d'obbligo, ma Giampiero Ventura crede alla vittoria nel derby: "Siamo coscienti delle nostre capacità e possiamo farcela davvero". "Pirlo non gioca? Non è infortunato, è una scelta tecnica e il valore dell'avversario rimane invariato", ha aggiunto il tecnico del Toro. Quanto ai singoli, Ventura teme soprattutto Tevez: "Come si ferma un Apache? Nei film vincono sempre, a meno che non li mettano in una riserva...". - Il rispetto per la Juve è d'obbligo, macrede alla vittoria nel derby: "Siamo coscienti delle nostre capacità e". "non gioca? Non è infortunato, è una scelta tecnica e il valore dell'avversario rimane invariato", ha aggiunto il tecnico del Toro. Quanto ai singoli, Ventura teme soprattutto: "Come si ferma un Apache?".

Sulle qualità della sua squadra, il tecnico granata non ha dubbi: "Quest'anno arriviamo con meno ansia alla partita e più consapevolezza di poter fare bene. Già questa estate si capiva che questo gruppo aveva una certa cattiveria e disponibilità al sacrificio". Da un punto di vista tattico, Ventura ha le idee chiare, sia che giochi Pirlo, sia che giochi Pogba al suo posto. "Contro la Juve una squadra di tasso tecnico inferiore è chiaro che si chiuda e giochi in maniera differente rispetto al solito: magari vorrebbero anche attaccare, ma visto l'avversario che si ha di fronte non è che si possa fare molto - ha spiegato l'allenatore del Torino -. Se dovessi sfidare Mike Tyson cercherei di giocare a dama con lui, non a boxe".



Marchisio, spesso in gol contro i granata, dovrebbe giocare dal primo minuto e Ventura scherza: "Ecco perché gioca...io dovrei far giocare Pulici". Poi qualche indicazione sull'undici che scenderà in campo: "Ci sarà molta attenzione su Cerci, ma se tutto va bene Immobile sarà della partita, adesso lo valuteremo".



Infine il capitolo Tevez, spauracchio di tutte le difese in questo inizio di stagione. "E' un giocatore incredibile: l'ho visto già più volte all'opera quando era al Manchester, ma non pensavo che potesse fare davvero tanto lavoro e giocare così - ha spiegato Ventura -. In fase di non possesso è sempre in marcatura sul metodista avversario". "Come si ferma un Apache? - ha poi concluso -. In tanti film che ho visto, gli Apache vincono sempre a parte quando il governo li chiude in una riserva. Non posso che augurarmi che domenica si dimentichino le frecce".



Per concludere Ventura lancia un appello ai tifosi: "Da appassionato di calcio mi auguro che l'Olimpico sia pienissimo e quello che posso sentirmi di dire ai nostri sostenitori è di venire, giusto per poter dire "io c'ero in caso...". Juve avvertita: il Toro prepara una giornata speciale.