Brasile, Ronaldinho si procura una lesione in allenamento

A meno di miracoli, insomma, Dinho non potrà partecipare al Mondiale per Club, che è anche l'appuntamento più importante della storia del club di Belo Horizonte: "C'è una rottura totale dell'adduttore, in prossimità dell'inguine - spiega il medico nel dettaglio -. Si tratta di una lesione di terzo grado, ossia la più grave. Oggi abbiamo cominciato un trattamento di cura intensiva, ora bisognerà vedere l'evoluzione del quadro clinico del giocatore. Non c'è una reazione uguale per tutti di fronte a un infortunio muscolare di questo tipo: vanno valutati alcuni criteri fra cui l'età del soggetto e la sua postura. Di solito servono dai 2 ai 3 mesi e mezzo per guarire, ma al momento non è possibile fare previsioni". Il presidente del club Kalil aveva annunciato un "tratamento de guerra" per avere il Gaucho al Mondiale. L'esordio dell'Atletico Mineiro nella competizione è previsto per il 18 dicembre.