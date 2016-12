Roma-Napoli, il caso alla Lega 

foto SportMediaset Correlati Garcia: "Allunghiamo la striscia positiva"

22:25 - Roma-Napoli, fissata per il 19 ottobre, potrebbe diventare Napoli-Roma. La Lega di Serie A sta infatti lavorando all'ipotesi dell'inversione di campo nel caso il prefetto decida di rinviare la partita per motivi di ordine pubblico (per quella data è prevista una manifestazione No Tav). Rudi Garcia ha posto, pesantemente, il problema: se rinviano Roma-Napoli, la sua squadra resterebbe 22 giorni senza giocare una partita vera. Inammissibile.

Fino a dicembre inoltrato non ci sono 'finestre' disponibili e comunque entrambe le società non gradirebbero un lungo posticipo. Con l'inversione di campo si ovvierebbe invece al problema.



Il dettaglio. Il 5 ottobre (sabato) è in calendario l'anticipo Inter-Roma (il 6 si gioca Napoli-Livorno). Poi il campionato si ferma per gli impegni delle Nazionali, per riprendere il 18-19 ottobre. Il 19, calcio d'inizio alle ore 18, è in programma Roma-Napoli, ma sia venerdì 18 sia sabato 19 a Roma sono previste manifestazioni anti-Tav e non solo, che rendono difficile se non impossibile -secondo il Prefetto- la garanzia dell'ordine pubblico. E domenica 20 ottobre è troppo vicina al 22 ottobre, il Napoli impegnato in Champions League. E in attesa delle decisioni definitive, trapela una data per recuperare la partita, ovvero mercoledì 18 dicembre, a chiusura della fase a gironi della Champions League. Ma anche in tal caso, siamo in alto mare.



Banali conti alla mano, alla Roma resterebbe una lunga sosta obbligata prenatalizia di 22 giorni, con evidente danno per la condizione atletica della squadra e tutto quel che consegue. Da qui la protesta molto garbata ma decisa di Garcia.

Senza contare poi un dato tutt'altro che marginale: domenica 15 dicembre c'è Napoli-Inter e per lunedì 16 è previsto il posticipo in notturna Milan-Roma. Basterebbe anticipare Milan-Roma la domenica, per risolvere un pezzo della questione. Ora però prende quota l'ipotesi dell'inversione del campo.