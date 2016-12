Roma: Garcia, solo diffida. Domenica in panchina

foto SportMediaset

16:27

andrà regolarmente in panchina domenica sera alle 20,45 per la partita. Il giudice sportivo ha inflitto al tecnico giallorosso l(nemmeno l'ammenda), per aver contestato platealmente una decisione arbitrale al 10' del secondo tempo della partita Sampdoria-Roma. Infrazione rilevava dal quarto uomo.