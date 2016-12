Milan, Allegri: "Balotelli caso chiuso, ora pensi a lavorare"

foto SportMediaset Correlati Balotelli sul mercato?

Tutte le espulsioni di Mario

I più "cattivi" della Serie A

Le scuse di SuperMario

Ricorso respinto, la Curva Sud resta chiusa 20:25 - Allegri chiude il caso Balotelli: "Ha chiesto scusa, ora deve preoccuparsi solo di allenarsi per la Champions e per il campionato e portare avanti il suo proposito in campo - ha detto il tecnico del Milan alla vigilia della gara contro la Samp - Non deve essere cambiato solo per la partita di Amsterdam. Sappiamo il suo valore assoluto e cerchiamo di aiutarlo e metterlo nelle condizioni migliori. Non deve avere reazioni e giocare con la squadra".

- Allegri chiude il caso"Ha chiesto scusa, ora deve preoccuparsi solo di allenarsi per la Champions e per il campionato e portare avanti il suo proposito in campo - ha detto il tecnico delalla vigilia della gara contro la- Non deve essere cambiato solo per la partita di Amsterdam. Sappiamo il suo valore assoluto e cerchiamo di aiutarlo e metterlo nelle condizioni migliori. Non deve avere reazioni e giocare con la squadra".

Prima di andare in conferenza stampa, Allegri ha parlato ai microfoni di Milan Channel: "I rigori non dati da Verona a Bologna? I fatti dicono questo, gli arbitri hanno deciso di non sanzionare come rigori questi episodi, ma noi li rispettiamo. Dobbiamo migliorare in fase difensiva e a buttarla dentro. Domani dobbiamo vincere perché servono punti. Il problema dei gol subiti sono soprattutto relativi all'attenzione. Dobbiamo mettere qualcosa in più tutti perché alla prima difficoltà prendiamo il gol. Dovremmo avere Montolivo ed El Shaarawy per l'Ajax. Riavremo anche Balotelli e potremo fare una buona gara".



"Dobbiamo pensare solo a concentrarci e a fare bene - ha detto Allegri in conferenza stampa - Domani è una partita difficile, Delio Rossi è un ottimo allenatore e la Sampdoria viene da una buona gara contro la Roma. Ma dobbiamo vincere. La difesa? Ci vuole più attenzione generale a livello di squadra. Non bisogna dare per scontato niente e bisogna avere più paura di prendere gol. La classifica la guarderò a Natale, secondo me lì saremo in una posizione diversa. Siamo in ritardo, ci sono ancora tante partite, ora pensiamo a vincere domani e poi ci incammineremo verso la risalita”.



Sul caso Balotelli: "A sei giorni dall'accaduto credo si debba chiudere questo episodio. Ha chiesto scusa e adesso deve solo pensare a lavorare e a portare avanti il suo proposito e lo potrà fare sul campo, inutile continuare a parlarne. Lui deve pensare di lavorare, di non avere reazioni e di lavorare con la squadra. Deve migliorare le sue reazioni che ha in campo. Lo sa e spero lo abbia capito". .



"Robinho? E' un giocatore di grande classe, sui cui abbiamo sempre creduto. Che a livello di classe può far fare il salto di qualità e dare un apporto importante. Emergenza? Domani non ce n'è. Devo valutare se cambiare qualcosa a metà campo per fare recuperare qualcuno in vista della Champions. Rispetto a mercoledì siamo gli stessi. De Jong gioca. Martedì Balotelli sarà a disposizione. El Shaarawy trequartista? Vediamo quando rientra e spero lo faccia martedì ad Amsterdam. Matri sta lavorando per la squadra, a Bologna ha avuto tre occasioni per il gol, due ne ha mancate clamorosamente ma deve stare sereno e troverà la via della rete”.



Sulle decisioni arbitrali: "Io credo che se non ci sono stati dati i rigori che dovevamo avere, vuol dire che gli arbitri hanno visto in modo diverso e abbiamo pagato degli errori. Se il Milan ha 5 punti il responsabile sono io, così come gli arbitri se commettono degli errori. Però c'è rispetto per la classe arbitrale, da parte mia e come linea societaria".



INCONTRO SQUADRA-CURVA SUD DOPO L'ALLENAMENTO

Alle 19 di venerdì, al termine dell'allenamento di rifinitura, il Milan ha ricevuto la visita di una delegazione della Curva Sud. L'incontro è durato circa 45 minuti. Si è trattato di un confronto in cui i tifosi hanno caricato la squadra ma allo stesso tempo hanno chiesto impegno costante.