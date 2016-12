Liverani sogna: "Battiamo il Napoli, e..." 

E sui problemi della squadra rossoblu, Liverani ha aggiunto: "Lodi non e' un problema per il Genoa deve solo adattarsi a un

modulo che non faceva a Catania. Ci vuole pazienza per tutti". E ha parlato anche del suo ruolo, del suo posto in panchina: "A 37 anni non posso stare a preoccuparmi di un eventuale esonero, devo pensare a fare giocare bene la mia squadra".