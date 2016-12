Balotelli sul mercato? Non scherziamo

E qui siamo a un punto di riflessione. Se Balotelli dovesse cadere un'altra volta nella tentazione di sbrigare -a modo suo, ovvero sbagliando- i dopo-partita, o di accendere fuochi nei novanta minuti, davvero il Milan potrebbe dire basta, ti vendiamo?

Da qui alla prossima sbandata, da qui al prossimo mercato c'è il tempo per pensarci, guardare e capire. Ma dire oggi che il Milan mette nei preventivi d'estate anche la possibilità di disfarsi di SuperMario -per inconciliabili motivi di comportamento, se i suoi eccessi si riproporranno- è fuori luogo. Per il tempo che il club rossonero ha speso all'inseseguimento del giocatore; per gli sforzi che sta facendo per arginarne l'esuberanza; per la qualità calcistica che Balo ha mostrato in questi primi otto mesi rossoneri, una maturazione tecnico-tattica innegabile; e perché scegliendo Balo, il Milan ha scelto il calciatore italiano di maggiore talento, presente e futuro.

Tenerlo sotto strettissima osservazione/sorveglianza va bene. Dipingerlo come possibile partente, francamente no.

E comunque è anche il caso di capire che cosa pensino, in proposito, i tifosi (soprattutto) rossoneri del quesito: se il "cattivo" Balo dovese ripetersi, il Milan dovrebbe progettarne la cessione?