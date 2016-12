Errori arbitrali, stangate per Preti e lo spagnolo Muniz

foto SportMediaset Correlati La moviola della quinta giornata

12:52 - Braschi non perdona Fabiano Preti. Il guardalinee di Chievo-Juve, reo di aver annullato il gol regolare di Paloschi, ora rischia un lungo stop. La sospensione potrebbe essere di uno o due mesi, con il rischio di veder sfumare una carriera ben avviata. Fuori dall'Italia pena ancora più severa per l'arbitro spagnolo Muniz dopo il clamoroso errore di Elche-Real Madrid: è stato degradato in seconda divisione per tutto il campionato. non perdona. Il guardalinee di Chievo-Juve, reo di aver annullato il gol regolare di Paloschi,. La, con il rischio di veder sfumare una carriera ben avviata. Fuori dall'Italia pena ancora più severa per l'arbitro spagnolodopo il clamoroso errore di: è stato d

Nessuno sconto, dunque, dal designatore arbitrale per Preti, finito già sulla balcklist per la svista sul gol di Vidal in Juventus-Inter. L'assistente mantovano ora dovrà fermarsi. Uno stop deciso anche per tutelarlo: un altro errore clamoroso, infatti, chiuderebbe definitivamente la sua carriera a meno di 35 anni. L'errore sul gol di Paloschi, del resto, è troppo evidente e non ci sono scusanti. Campedelli ha perdonato la svista, ma una sospensione per il guardalinee è inevitabile. Preti sarà fermato per un lungo periodo. Al momento non è ancora chiaro se uno o due mesi, ma comunque finché non ritroverà la serenità giusta per rientrare in campo senza timori.



Mano molto più pesante invece nella Liga. Il clamoroso rigore regalato ai Blancos durante Elche-Real Madrid, che in Spagna ha sollevato un polverone, costerà infatti molto caro a Muniz. Il direttore di gara iberico è stato infatti retrocesso senza appello in seconda divisione fino alla fine della stagione.