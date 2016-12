Mancini, no al Galatasaray. Drogba giocatore-allenatore? 

Il prestigio del club e l'offerta economica dei turchi non potevano evitare che ci si sedesse intorno a un tavolo per discutere, trovare un punto di accordo, convergere. E allora parti schierate, avvocati, consulenti e diretti interessati a parlarci sopra. Col Mancio, a quanto trapela, non del tutto convinto, al punto che dopo i primi (vani) tentativi dei dirigenti del Galatasaray, sarebbe entrato in scena, in prima persona, il patron dei turchi, Unal Aysan, l'uomo da un miliardo di dollari. Visita in Italia, a Jesi, nel quartier generale di Roberto Mancini. Visita di cortesia, più che altro attacco frontale per tornare in Turchia con qualche soldo in meno in banca ed un allenatore di grido in panchina. L'offerta: uno stipendio importante, pieni poteri. Insomma, "fai tu". Ma dall'altra parte del tavolo la risposta è stata sempre la stessa; ancorata alla posizione di qualche ora prima e fondata, principalmente, su due motivi.

Il tecnico italiano non sarebbe convinto appieno della qualità della squadra a disposizione e, nel mezzo della carriera, il margine di errore su una scelta che inficia il futuro lavorativo è ridottissimo. Punto primo. Il secondo arriva direttamente dalla sfera degli obiettivi che l'ex City si è prefisso: allenare una nazionale. Farlo ai prossimi Mondiali. Il che impone di attendere l'esito delle qualificazioni per avere una panoramica da studiare e, magari, uno scranno da occupare.

L'attesa vince, dunque, sull'offerta del Galatasaray. Che sarebbe stato "respinto" nella maniera più dolce, piazzando sul tavolo una contro-richiesta economica da capogiro; roba da scoraggiare e calmierare anche "mister un miliardo di euro". I turchi sembrano aver mollato l'osso, ma non è detta l'ultima parola. Nel frattempo si fa largo una ipotesi interna già vagliata agli albori della posizione di pericolo di Fatih Terim: Didier Drogba tuttofare. Allenatore-giocatore. Intanto la Juve sta arrivando.