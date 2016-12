Roma: Totti, compleanno al comando

foto SportMediaset Correlati 20 anni di magie

Il rinnovo del Capitano 16:59 - E' un momento molto positivo per Francesco Totti. Il capitano della Roma festeggia oggi 37 anni e per la prima volta in carriera può spegnere le candeline da capolista solitario della classifica di serie A. Dopo il rinnovo del contratto per altre due stagioni, il 'Pupone' centra un traguardo che mai gli era capitato in 22 anni di carriera e lo fa con la squadra di Rudi Garcia, a punteggio pieno dopo le prime cinque partite con 15 punti. - E' un momento molto positivo perIl capitano dellafesteggia oggie per la prima volta in carriera può spegnere le candeline da capolista solitario della classifica di serie A. Dopo il rinnovo del contratto per altre due stagioni, il' centra un traguardo che mai gli era capitato in 22 anni di carriera e lo fa con la squadra di, a punteggio pieno dopo le prime cinque partite con 15 punti.

Non è la prima volta in assoluto che Totti festeggia da leader in serie A ma nelle altre tre occasioni aveva dovuto condividere la vetta: nel 1994 con Juventus e Parma (4a giornata, 10 punti), nel 2003 con Inter, Juventus, Parma e Milan (3a giornata, 7 punti) e nel 2007 con l’Inter (5a giornata, 11 punti). A Trigoria oggi è un giorno di festa, senza comunque esagerare visto che domenica sera all'Olimpico c'è il Bologna: ci saranno una bella torta, un brindisi con lo champagne, la pizza, portata da papà Enzo, e ovviamente il grande affetto della famiglia giallorossa.