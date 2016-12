Fiorentina, Montella: "Grandissima prestazione contro l'Inter" 

- "Non mi è piaciuto solo il risultato perchè laha fatto una grandissima prestazione,una partita di alto livello contro un avversario forte. Abbiamo subito due gol un po' particolari, mi tengo la prestazione ma anche la sconfitta".mostra di essere comunque soddisfatto dopo il ko con l': "Guardo avanti con fiducia: siamo scesi in campo con consapevolezza. Al di là delle assenze abbiamo dimostrato di essere una squadra".

Qualche rammarico naturalmente il tecnico ce l'ha: "Avevamo la partita in pugno, la stavamo gestendo bene poi qualche rimpallo ci ha penalizzato. Devo comunque fare i complimenti alla squadra".

Montella difende poi Neto e si sofferma sulla parte conclusiva del match: "Il primo gol subito? L’Inter ha vinto la lettura dell’azione, l’uscita di Neto ci stava, ho visto errori più gravi di questo. A metà ripresa ho visto un’Inter con gli stessi nostri problemi a livello fisico, non avevano sbocchi e velocità, c’è stato anche qualche critica da parte del loro pubblico, lì ci siamo sentiti sicuri e abbiamo sbagliato. Perdere una palla a centrocampo ci sta, alla squadra non posso dire niente. Sul 2-1 la squadra ha avuto una reazione di forza a livello fisico".

Chiusura dedicata a Pepito Rossi, in forma più che mai: "Ha il sogno di tornare in Nazionale, glielo auguro, egoisticamente spero resti ancora con noi però non sarei dispiaciuto se arrivasse la chiamata di Prandelli”.