Juventus, Buffon: "Dietro sbagliamo troppo, io compreso"

"Devo impormi di stare molto più attento, adesso inizia un periodo delicato". Gianluigi Buffon non usa mezze parole e ci mette la faccia, tornando, nel day after del match vinto dalla sua Juventus contro il Chievo, sull'errore che ha permesso ai clivensi di portarsi in vantaggio con Thereau. "Devo stare più sul pezzo e fornire prestazioni da Buffon - afferma il portiere della Nazionale -. Tutti i miei compagni devono sapere di avere una certezza dietro".

Da buon capitano, il portiere bianconero non si perde d'animo e carica la squadra in vista dei prossimi impegni: "Nelle ultime quattro partite siamo sempre andati in svantaggio al primo e unico tiro in porta degli avversari - ricorda Buffon nell'intervista a Sky Sport -. I motivi sono un po' frutto del caso e delle situazioni contingenti, ma poi ci sono anche degli errori. Credo che ognuno di noi potesse fare qualcosa di meglio in occasione dei gol subiti, compreso il sottoscritto". Buffon conclude con una battuta sul rinnovo di Andrea Pirlo che tarda ad arrivare: il dg Marotta ha dichiarato che ne parleranno ad anno nuovo. "Uno come Andrea non può mai essere messo in discussione, altrimenti smontiamo a pezzi lo stadio e non giochiamo più, non avrebbe senso - conclude il numero uno -. Io mi auguro che una squadra, finchè ha l'opportunità, non si privi mai di una forza simile".