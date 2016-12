Alvaro Recoba: "A fine stagione mi ritiro"

- La notizia farà immalinconire non pochi tifosi dell'Inter, primo fra tuttisuo grande estimatore.ha annunciato alla stampa uruguaiana che a fine stagione lascerà il calcio. L'ultima maglia che indosserà sarà quella del. "Vorrei che le persone si ricordassero di me come calciatore, per come giocavo. Non per tutti gli infortuni con i quali sto chiudendo la carriera" ha dichiarato il fantasista 37enne.

Voglio stare bene in questi sei mesi, per me saranno sicuramente gli ultimi da calciatore. Voglio dare il massimo. Restare fuori mi rende triste, però voglio godermi questi ultimi mesi di carriera” ha aggiunto El Chino.

LA STORIA DI RECOBA IN ITALIA

Recoba arriva nel nostro Paese nell'estate del 1997 dal Nacional di Montevideo. L'esordio del 21enne è col botto. il 31 agosto l'Inter affronta a San Siro il Brescia: Hubner porta avanti i lsuoi. Simoni getta nella mischia l'uruguaiano che segna due reti fantastiche facendo apprezzare subito al pubblico di San Siro il suo magico sinistro. Durante quella stagione, culminata con il secondo posto in campionato e la conquista della Coppa Uefa, arriva un'altra perla. A Empoli la giovane stella realizza l'1-1 con un tiro da metà campo. Nel gennaio della stagione successiva i nerazzurri lo girano in prestito al Venezia per 'farsi le ossa': trascina i veneti alla salvezza con ben 11 gol in 19 partite.

Quando torna all'Inter Recoba trova sulla panchina Marcello Lippi: il bottino del 1999-2000 rimane buono (il trequartista 'timbra il cartellino' 10 volte) ma manca la continuità. Sarà questo il cruccio di Moratti e dei supporters del Biscione. Prove buone e giocate decisive per palati fini si alternano a prestazioni incolori (memorabile, in negativo, il suo errore del dischetto nei preliminari di Champions contro l'Helsinborg nel 2000). Inoltre El Chino spesso è costretto ai box per infortuni muscolari: le ironie sul suo stipendio, in relazione al numero di partite giocate, si sprecano. Come se non bastasse scoppia lo scandalo dei passaporti falsi del quale Recoba è uno dei protagonisti principali. L'avventura a Milano prosegue tra alti e soprattutto bassi fino al 2007, giusto in tempo per festeggiare lo scudetto tanto atteso, dei record. San Siro viene salutato con un gol direttamente da calcio d'angolo nella gara contro l'Empoli.



L'anno successivo passa in prestito al Torino prima di salutare l'Italia e giocare con Panionios, Danubio e Nacional, dove continua a sfoderare lampi di classe purissima. 'Solo' lampi, purtroppo.