Milan, Mario Balotelli si scusa: "Ho deluso compagni, tifosi e società"

Balo dunque abbassa la cresta. Dopo l'isteria a fine match contro la banda di Benitez, Mario ha capito di aver commesso un errore che costerà caro alla squadra e che lo mette nuovamente in cattiva luce. "Mi spiace per i compagni e ovviamente anche per i tifosi e la società - ha detto Balotelli a SkySport -. Sono pentito anche di quello che ho detto a Banti, ma sono poco tutelato". Mario però vuole dare il giusto peso all'espulsione rimediata: "Ho sbagliato e mi sono lasciato andare su una provocazione, ma non voglio esagerare con le scuse, non ho mica ammazzato qualcuno...".