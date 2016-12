Mondiali in Qatar: "Operai schiavizzati per costruire gli stadi"

foto SportMediaset 18:52 - Si abbatte un vero e proprio scandalo sui Mondiali in Qatar. Secondo quanto riporta un servizio realizzato dal quotidiano inglese The Guardian, la macchina organizzativa qatariota avrebbe sfruttato in estate le prestazioni lavorative di immigrati nepalesi nella costruzione degli stadi. Condizioni disumane per gli operai, lasciati senz'acqua in pieno deserto, col passaporto confiscato e lo stipendio trattenuto nel timore di fughe dal Paese. Insomma: un vero e proprio stato di schiavitù che avrebbe condotto anche alla morte diversi operai. Sarebbero 44 gli uomini morti tra il 4 e l'8 agosto per problemi cardiaci e infortuni sul lavoro: le stime sono dell'ambasciata nepalese a Doha. Il Comitato organizzativo del Mondiale ha commentato le accuse dicendo di essere "profondamente preoccupato", e dichiarando di aver già avviato delle indagini in merito. - Si abbatte un vero e proprio scandalo sui. Secondo quanto riporta un servizio realizzato dal quotidiano inglese, la macchina organizzativa qatariota avrebbe sfruttato in estate le prestazioni lavorative di immigrati nepalesi nella costruzione degli stadi. Condizioni disumane per gli operai, lasciati senz'acqua in pieno deserto, col passaporto confiscato e lo stipendio trattenuto nel timore di fughe dal Paese. Insomma: un vero e proprio stato di schiavitù che avrebbe condotto anche alla morte diversi operai. Sarebbero 44 gli uomini morti tra il 4 e l'8 agosto per problemi cardiaci e infortuni sul lavoro: le stime sono dell'ambasciata nepalese a Doha. Il Comitato organizzativo del Mondiale ha commentato le accuse dicendo di essere "profondamente preoccupato", e dichiarando di aver già avviato delle indagini in merito.

FIFA: "SIAMO MOLTO PREOCCUPATI" La Fifa fa sapere di essere preoccupata a proposito dell'inchiesta sullo sfruttamento di lavoratori nepalesi per la costruzione degli stadi e delle infrastrutture necessarie per i Mondiali di Qatar 2022. "La Fifa è molto preoccupata per le notizie pubblicate dai media relative a violazioni del diritto del lavoro e sulle condizioni in cui sono tenuti gli operati impegnati nella realizzazione dei progetti portati avanti a Lusail City, in Qatar", ha spiegato un portavoce della federcalcio internazionale. "La Fifa - ha detto ancora - si metterà nuovamente in contatto con le autorità del Qatar e la questione del presunto sfruttamento della manodopera sara' discussa anche nelle riunioni, del 3 e 4 ottobre a Zurigo, del comitato esecutivo in cui si farà il punto sul Mondiale del 2022 in Qatar".